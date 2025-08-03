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İsrail’den itiraf geldi! Orduda Gazze intiharları artıyor

İsrail ordusu, artan asker intiharlarını Gazze’de süren saldırıların yol açtığı travmalara bağladı. 7 Ekim 2023’ten bu yana intihar vakalarında ciddi artış yaşanırken, ordu komuta kademesi durumdan endişeli.

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İsrail’den itiraf geldi! Orduda Gazze intiharları artıyor

İsrail ordusu, askerleri arasında son dönemde ciddi oranda artan intihar vakalarına Gazze Şeridi'nde sürdürdükleri şiddetli saldırıların sebep olduğunu itiraf etti.

Gazze'de İsrail askerleri, Takvim Fotoğraf ArşiviGazze'de İsrail askerleri, Takvim Fotoğraf Arşivi

İSRAİL TELEVİZYONU DUYURDU

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ordunun artan intihar vakalarına ilişkin yürüttüğü soruşturma sonuçları, intiharların çoğunun "22 aydır Gazze'ye düzenlenen saldırılar, uzun süre silah altında bulunmanın getirdiği zorluklar ile diğer askerlerin ölmesi gibi travmatik olaylarla başa çıkılamamasından" kaynaklandığı bildirildi.

Gazze'de İsrail askerleri, Takvim Fotoğraf ArşiviGazze'de İsrail askerleri, Takvim Fotoğraf Arşivi

ORDUDA İNTİHAR VAKALARI ARTIYOR

Ordunun yürüttüğü soruşturmada, her intihar vakasının teker teker araştırıldığı, kendini öldüren askerlerin bıraktığı mektupların incelendiği ve yakın çevreleriyle mülakatlar yapıldığı belirtildi.

Yıl başından bu yana 7'si yedek olmak üzere 16 İsrail askerinin intihar ettiğine işaret edilen haberde, yalnızca geçen ay 4 askerin yaşamına son verdiği hatırlatıldı.

KAN'a konuşan üst düzey askeri yetkili, İsrail ordusu komuta kademesinin söz konusu intihar vakalarının yayılmasından endişe ettiğini vurgularken önceki yıllara göre gözle görülür düzeyde artan intihar vakalarının önüne geçmek için çaba sarf edildiğini öne sürdü.

Gazze'de İsrail askerleri, Takvim Fotoğraf ArşiviGazze'de İsrail askerleri, Takvim Fotoğraf Arşivi

7 EKİM 2023'TEN BU YANA BÜYÜK ARTIŞ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten sonra intihar vakalarında gözle görülür bir artış yaşandığı görülüyor.

İsrail ordusu içinde 2021 yılında 11 asker intihar ederken, bir sonraki yıl bu sayı 14'e yükselmişti. İsrail'in Gazze Şeridi'ni insani felakete sürüklediği saldırılarını başlattığı 2023 yılında ise intihar eden asker sayısı 17'ye çıkmıştı.

Geçen yıl ise 12'si yedek olmak üzere 21 İsrail askeri yaşamına son vermişti.

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