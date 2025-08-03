İsrail’den itiraf geldi! Orduda Gazze intiharları artıyor

İsrail ordusu, askerleri arasında son dönemde ciddi oranda artan intihar vakalarına Gazze Şeridi'nde sürdürdükleri şiddetli saldırıların sebep olduğunu itiraf etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ordunun artan intihar vakalarına ilişkin yürüttüğü soruşturma sonuçları, intiharların çoğunun "22 aydır Gazze 'ye düzenlenen saldırılar, uzun süre silah altında bulunmanın getirdiği zorluklar ile diğer askerlerin ölmesi gibi travmatik olaylarla başa çıkılamamasından" kaynaklandığı bildirildi.

Gazze'de İsrail askerleri, Takvim Fotoğraf Arşivi

ORDUDA İNTİHAR VAKALARI ARTIYOR

Ordunun yürüttüğü soruşturmada, her intihar vakasının teker teker araştırıldığı, kendini öldüren askerlerin bıraktığı mektupların incelendiği ve yakın çevreleriyle mülakatlar yapıldığı belirtildi.

Yıl başından bu yana 7'si yedek olmak üzere 16 İsrail askerinin intihar ettiğine işaret edilen haberde, yalnızca geçen ay 4 askerin yaşamına son verdiği hatırlatıldı.

KAN'a konuşan üst düzey askeri yetkili, İsrail ordusu komuta kademesinin söz konusu intihar vakalarının yayılmasından endişe ettiğini vurgularken önceki yıllara göre gözle görülür düzeyde artan intihar vakalarının önüne geçmek için çaba sarf edildiğini öne sürdü.