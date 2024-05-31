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SON DAKİKA | Eski ABD Başkanı Donald Trump suçlu bulundu: Hapse mi girecek?

Son dakika haberi... Eski ABD Başkanı Donald Trump yargılandığı 'sus payı' davasında mahkeme heyeti tarafından suçlu bulundu. Detaylar gelecek...

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 00:15 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 00:22
SON DAKİKA | Eski ABD Başkanı Donald Trump suçlu bulundu: Hapse mi girecek?

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Son dakika haberleri... Eski ABD Başkanı Donald Trump hüküm giydi. New York'taki "sus payı" davasında 34 suçlamanın tamanından suçlu bulundu.


TRUMP HAPSE Mİ GİRECEK?

Trump, 2016 seçimleri öncesinde birlikte olduğu porno yıldızını susturmak için yaptığı ödeme ve diğer iddialardan suçlu bulundu.

77 yaşındaki Trump, yanlış yaptığını reddetti.



Kendisi en fazla 4 yıl hapis cezasıyla karşı karşıyayken, bu suçtan hüküm giymiş diğer kişiler genellikle daha kısa cezalar, para cezaları veya denetimli serbestlik cezası alıyor.

Hapsedilmesi onun seçim kampanyası yapmasını veya kazanması durumunda göreve başlamasını engellemeyecek.

DETAYLAR GELECEK...

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