SON DAKİKA

Son dakika haberleri... Eski ABD Başkanı Donald Trump hüküm giydi. New York'taki "sus payı" davasında 34 suçlamanın tamanından suçlu bulundu.
Son dakika haberleri... Eski ABD Başkanı Donald Trump hüküm giydi. New York'taki "sus payı" davasında 34 suçlamanın tamanından suçlu bulundu.
TRUMP HAPSE Mİ GİRECEK?
Trump, 2016 seçimleri öncesinde birlikte olduğu porno yıldızını susturmak için yaptığı ödeme ve diğer iddialardan suçlu bulundu.
77 yaşındaki Trump, yanlış yaptığını reddetti.
Kendisi en fazla 4 yıl hapis cezasıyla karşı karşıyayken, bu suçtan hüküm giymiş diğer kişiler genellikle daha kısa cezalar, para cezaları veya denetimli serbestlik cezası alıyor.
Hapsedilmesi onun seçim kampanyası yapmasını veya kazanması durumunda göreve başlamasını engellemeyecek.
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