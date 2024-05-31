SON DAKİKA

Trump, 2016 seçimleri öncesinde birlikte olduğu porno yıldızını susturmak için yaptığı ödeme ve diğer iddialardan suçlu bulundu.





Kendisi en fazla 4 yıl hapis cezasıyla karşı karşıyayken, bu suçtan hüküm giymiş diğer kişiler genellikle daha kısa cezalar, para cezaları veya denetimli serbestlik cezası alıyor.

Hapsedilmesi onun seçim kampanyası yapmasını veya kazanması durumunda göreve başlamasını engellemeyecek.



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