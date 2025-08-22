PODCAST CANLI YAYIN

Putin Trump'ın göreve gelmesini olumlu karşılıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile atılan ilk adımların, ilişkilerin tekrar kurulmasında başlangıç olabileceğini belirterek, "ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelişiyle tünelin sonundaki ışığın belirginleştiğini düşünüyorum." dedi.

Putin, Rusya'nın Nijniy Novgorod bölgesindeki kapalı şehir olarak bilinen Sarov'daki Rusya Federal Nükleer Merkezi'nde konuştu.

Trump ile Alaska eyaletinde verimli bir toplantı yaptıklarını anlatan Putin, "Bakanlıklarımız ve şirketlerimiz düzeyinde temaslar devam ediyor. Atılan ilk adımların, ilişkilerimizin tam anlamıyla iyileşmesinin sadece başlangıcı olduğuna inanıyorum." dedi.

İlişkilerdeki seyrin, Batılı ülkelere bağlı olduğuna işaret eden Putin, "ABD ile ilişkilerimize gelince, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra son derece düşük bir seviyedeler. Ancak Trump'ın göreve gelişiyle tünelin sonundaki ışığın belirginleştiğini düşünüyorum." dedi.

Putin, Ukrayna'daki savaşı başlatanın Rusya olmadığını, savaşın Donbas bölgesine yönelik saldırılarla başladığını söyledi.

Rusya'nın savunma kabiliyetiyle ilgili konuların önemli oranda ülkenin kuzeyindeki sularla bağlantı olduğunun altını çizen Putin, Rus denizaltılarının söz konusu bölgelerde radardan kaybolarak gezebilmesini "stratejik avantaj" olarak nitelendirdi.

Putin, ABD ile Alaska ve Arktik bölgesinde işbirliği olanaklarını değerlendirdiklerini de dile getirdi.

