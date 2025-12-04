PODCAST CANLI YAYIN

Ordu sözcüsü tehdit etti İsrail Lübnan'a saldırdı

israil Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Nebatiye kentlerine bağlı noktaların işaretlendiği iki farklı harita paylaşıp Lübnan'ı tehdit etmesinin ardından İsrail Lübnan'a saldırdı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ordu sözcüsü tehdit etti İsrail Lübnan'a saldırdı

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'a saldırdı.

İsrail Lübnan'da bir binayı böyle vurdu

ÖNCE TEHDİT SONRA SALDIRI

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Nebatiye kentlerine bağlı noktaların işaretlendiği iki farklı harita paylaştı.

Adraee, Hizbullah'ın bölgedeki faaliyetlerini yeniden başlatma girişimlerine karşı koymak iddiasıyla Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen bölgelere saldırı düzenleneceği tehdidinde bulundu.

Paylaşılan haritalarda biri Nebatiye'ye bağlı Caba, diğeri Sur'a bağlı Mahruna'da olmak üzere işaretlenen iki binadan uzak durulmasını isteyen Sözcü, binaların derhal boşaltılması ve en az 300 metre uzaklaşılması gerektiğini, bu bölgelerde kalanların ise hayatlarının tehlike altında olacağını kaydetti.

İSRAİL ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRIYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024 ila 27 Kasım 2025 tarihleri arasındaki bir yılda, ülkeye düzenlediği saldırılarda 335 kişinin hayatını kaybettiğini, 973 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan açıkladı: Engelsiz Türkiye Yüzyılı için ikinci eylem planı geliyor | Özel teşekkür: Sizin sayenizde
"İmralı" sonrası ilk: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı
D&R
Çöp poşetinde 154 milyon! Adliyedeki soygunun detaylarına TAKVİM ulaştı: Katibin eşinden bomba itiraf!
CHP medyasında neler oluyor? Yılmaz Özdil Sözcü'yü karıştırdı! O kavga yine gündemde
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 154 milyonluk soygunda firari şüphelinin annesi konuştu: "Oğlumu maşa olarak kullandılar"
İdefix
Ankara'da su krizi büyüyor: Gece kesintileri başlıyor!
Adli emanetteki 154 milyonluk soygunda yeni gelişme! Başsavcılık kırmızı bülten çıkardı: Bir skandal da Adalar Adliyesi'nde
MSB'den Karadeniz açıklaması: "Güvenli bir deniz için kalıcı barış gerekli"
Diktatör Beşar Esad’ın ölüm makineleri! 70 binden fazla fotoğraf ortaya çıktı
Barzanilerin maskesi Cizre'de düştü! YPG için özerklik istediler... ENKS'yi teşvik ettiler: TAKVİM kuzu postundaki çakalı aylardır yazıyor
Filoya yeni yıldız! Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin açıklarına demirledi | Temelinde Berat Albayrak imzası var
İmralı kayıtları MİT'in elinde! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "Bundan sonrası en riskli süreç" çıkışı: PKK'ya ayrı SDG'ye ayrı uyarı
Emekliye %11.2 enflasyon zammı: Hesaplar noktası virgülüne değişti! SSK BAĞKUR'a 19 bin TL maaş...
Bahçeli'den CHP'ye yolsuzluk ve İmralı tepkisi: Korktular kaçtılar!
"Eko"sistemin ipi Müsavat Dervişoğlu'na mı uzanıyor? Hafriyatçı Murat Gülibrahimoğlu'nu sisteme sokan görüşme
Epstein’ın pedofili adasındaki evi ilk kez görüntülendi! Kara tahtada ne mesaj var? Dişçi koltuğu ve tuhaf maskeler...
Dünya Kupası grup kuraları çekiliyor! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri
Yeşilçam’ın 68’lik güzeli Itır Esen’in son halini gören dilini ısırdı