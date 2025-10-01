PODCAST CANLI YAYIN

Münih’te peş peşe patlamalar Almanya’yı karıştırdı! Evde bubi tuzakları çıktı | Antifa şüphesi

Almanya Münih’teki peş peşe patlamalarla sarsıldı. Oktoberfest fuar alanının yakınlarında yangın çıkan evde bubi tuzakları bulunduğu ortaya çıkarken saldırının arkasında Antifa bağının araştırıldığı belirtildi.

Münih'te peş peşe patlamalar Almanya'yı karıştırdı! Evde bubi tuzakları çıktı | Antifa şüphesi

Almanya'nın Münih kentinde peş peşe patlamalar ülkeyi ayağa kaldırdı. Patlamanın ardından Oktoberfest fuar alanının gün boyu kapalı tutulacağı duyuruldu. Patlamanın arkasında ise Antifa bağının araştırıldığı bildirildi.

MÜNİH'TE PEŞ PEŞE PATLAMA

Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter "Oktoberfest'i tehdit eden bir faille ilgili ve polis ile koordinasyon komitesi, insanların Oktoberfest'e girmesine izin verme riskini alamayacağımız konusunda oybirliğiyle anlaştı." açıklamasını yaptı.

Polis daha önce Oktoberfest'e yönelik bir tehdit içeren bir mektup bulmuştu. Festival (5 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek) kapılarını saat 11:00'de açacaktı.

ANTİFA ŞÜPHESİ

Sabahın erken saatlerinde meydana gelen patlamanın ardından polis, Antifa ile bağlantının da araştırıldığını duyurdu. Sol görüşlü aşırılıkçı internet sitesi indymedia.org'da bu sabahın erken saatlerinde "Antifa saldırı demektir" başlıklı bir metin yayımlandığı dikkat çekti.

Bu sabah erken saatlerde, Lerchenau bölgesinde meydana gelen patlamalar büyük bir yangına yol açtı.

EVDE BUBİ TUZAKLARI ÇIKTI

Münih'teki bir yerleşim bölgesinde yanmış bir minibüs bulundu. Ağır yaralı bir kişi, Lerchenau Gölü'nde bulunmasının ardından kısa süre sonra hayatını kaybetti.

Polis, kasıtlı olarak ateşe verildiği anlaşılan bir evde bubi tuzakları buldu.

