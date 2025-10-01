Münih’te peş peşe patlamalar Almanya’yı karıştırdı! Evde bubi tuzakları çıktı | Antifa şüphesi

Almanya'nın Münih kentinde peş peşe patlamalar ülkeyi ayağa kaldırdı. Patlamanın ardından Oktoberfest fuar alanının gün boyu kapalı tutulacağı duyuruldu. Patlamanın arkasında ise Antifa bağının araştırıldığı bildirildi.

MÜNİH'TE PEŞ PEŞE PATLAMA

Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter "Oktoberfest'i tehdit eden bir faille ilgili ve polis ile koordinasyon komitesi, insanların Oktoberfest'e girmesine izin verme riskini alamayacağımız konusunda oybirliğiyle anlaştı." açıklamasını yaptı.

Polis daha önce Oktoberfest'e yönelik bir tehdit içeren bir mektup bulmuştu. Festival (5 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek) kapılarını saat 11:00'de açacaktı.