Kötü hava koşulları 250 bin aileyi perişan etti!

2 yılı aşkın süredir İsrail soykırımına maruz kalan Gazzeliler şimdi de soğuk hava ve sel ile mücadele ediyor. Evleri yerle bir edilen Gazzeliler'in çadırları aşırı yağışlardan dolayı su içinde kaldı. 28 bin çadırın kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, kamplarda yaşayan 250 binden fazla yerinden edilmiş ailenin, yıpranmış çadırlarda soğuk ve şiddetli yağmur ve sel felaketiyle mücadele ettiğini belirtti.

