Kirk suikastı sonrası ABD’de 6 üst düzey isim askeri üslere taşındı!

Üç ve dört yıldızlı generaller için tasarlanmış bu evlerin bazılarının küçük çocuklu aileler için yeterli yatak odasına sahip olmadığı ve birçoğunda kurşun geçirme sorunu olduğu belirtildi.

31 yaşındaki Kirk, 10 Eylül'de Utah eyaletindeki Orem Üniversitesi'nde konuşma yaptığı sırada vurulduktan sonra hastanede hayatını kaybetmişti. Muhafazakar görüşleri olan aktivist, Trump'ın destekçilerindendi. Kirk'ün öldürülmesinden şüphelenilen Tyler James Robinson, 11 Eylül akşamı gözaltına alınmış ve yedi suçlama ile karşı karşıya kalmıştı. Utah eyalet savcısı, Robinson'a idam cezası verilmesi için mücadele edeceğini açıklamıştı.

KIRK SUİKASTI SONRASI BAKANLARA ÜST DÜZEY KORUMA Kirk'ün öldürülmesinin ardından başka bir üst düzey Beyaz Saray yetkilisi de güvenlik gerekçesiyle özel evini terk edip askeri konuta taşındığı belirtilirken çok sayıda üst düzey yetkilinin konut talep etmesi sebebiyle bazı isimlere konut bulunamadığı dile getirildi. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın McNair Üssü'ne taşınması yer sorunu nedeniyle mümkün olamamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump (AA)



ABD Ordusu, Savaş Bakanı Pete Hegseth'in McNair'daki evine taşınmadan önce onarım ve iyileştirmeler için 137 bin dolardan fazla harcama yapmayı planladığını Ocak ayında Kongre'ye bildirmişti. Hegseth'in selefi Lloyd Austin ve eski Dışişleri Bakanı Antony Blinken Kuzey Virginia'daki evlerinde protestocularla karşı karşıya kalmıştı. Blinken'in yaşadığı evin önünde çadır kuran Gazze protestocuları, Blinken geçtiği esnada aracının üzerine sahte kan fırlatmıştı.



Söz konusu raporda Trump kurmaylarının askeri üslere taşınması hadisesi, Amerikalılardan kültürel ve politik olarak daha da kopmalarına yol açma riski taşıdığı şeklinde değerlendirilirken bu durumun askeri kaynaklar üzerinde baskı yarattığı ve aynı zamanda ordunun Trump yönetimindeki artan rolünü de vurgu yaptığı dile getirildi.



DAHA ÖNCE ÖRNEKLERİ VAR

ABD'de önceki yönetimlerde de kabine üyelerinin askeri üslerde yaşadığına dair örnekler bulunuyor. George W. Bush ve Barack Obama dönemlerinde Savunma Bakanı olan Robert Gates ile Trump'ın ilk Pentagon şefi Jim Mattis, Dışişleri Bakanlığı yakınlarındaki güvenli bir tesis olan Deniz Kuvvetleri konutlarında yaşamıştı. Yine Trump'ın ilk döneminde CIA direktörü ve dışişleri bakanı olan Mike Pompeo ise Joint Base Myer-Henderson Hall'da ikamet etmişti.