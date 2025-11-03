Kirk suikastı sonrası ABD’de 6 üst düzey isim askeri üslere taşındı!
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin üst düzey yetkilileri, aktivist Charlie Kirk’ün öldürülmesi, Trump karşıtı protestolar ve yetkililere yönelik tehditler nedeniyle güvenlik amacıyla askeri üslere taşındı. Trump yönetiminin üst düzey üyelerine yönelik tehditlerin artması halinde federal hükümetin onlar için yeni konutlar inşa edebileceği ifade ediliyor.
Katie Miller ve eşi Stephen Miller (AP)
LİSTEDE KİMLER VAR?
Söz konusu bu raporda yer alan yetkililer arasında Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savaş Bakanı Pete Hegseth, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Federal Hükümet İşlerini İyileştirme Ofisi (DOGE) Sözcüsü Katie Miller ve eşi, Trump'ın iç politika başdanışmanı Stephen Miller ile Kara Kuvvetleri Sekreteri Daniel Driscoll gibi isimlerin yer aldığı dile getirildi.
Dışişleri Bakanı Marco Rubio (AA)
MILLER PROTESTOLARIN HEDEFİNDE
Trump'ın tartışmalı geniş çaplı göçmen sınır dışı politikalarının ve göçmenleri El Salvador gibi yabancı cezaevlerine göndermeyi öngören eski yasaları kullanma planlarının baş mimarı olarak da bilinen Miller, son aylarda, muhtelif grupların protesto kampanyalarının hedefi olmuştu.
İnsan hakları savunucuları ve göçmenleri temsil eden bu gruplar Miller'in evinin yakınında düzenli protestolar düzenlemiş ve Miller'ı "insanlığa karşı suçlar" işlemekle suçladı.
Savaş Bakanı Pete Hegseth (AFP)
KIRK SUİKASTI SONRASI BAKANLARA ÜST DÜZEY KORUMA
Kirk'ün öldürülmesinin ardından başka bir üst düzey Beyaz Saray yetkilisi de güvenlik gerekçesiyle özel evini terk edip askeri konuta taşındığı belirtilirken çok sayıda üst düzey yetkilinin konut talep etmesi sebebiyle bazı isimlere konut bulunamadığı dile getirildi. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın McNair Üssü'ne taşınması yer sorunu nedeniyle mümkün olamamıştı.
Raporda Washington bölgesindeki askeri üslerde üst düzey subaylara ayrılan konut stoğunun, Trump yönetiminin üst düzey yetkililerinin taşınması sebebiyle zor girdiği dile getirildi.
31 yaşındaki Kirk, 10 Eylül'de Utah eyaletindeki Orem Üniversitesi'nde konuşma yaptığı sırada vurulduktan sonra hastanede hayatını kaybetmişti. Muhafazakar görüşleri olan aktivist, Trump'ın destekçilerindendi. Kirk'ün öldürülmesinden şüphelenilen Tyler James Robinson, 11 Eylül akşamı gözaltına alınmış ve yedi suçlama ile karşı karşıya kalmıştı. Utah eyalet savcısı, Robinson'a idam cezası verilmesi için mücadele edeceğini açıklamıştı.
Üç ve dört yıldızlı generaller için tasarlanmış bu evlerin bazılarının küçük çocuklu aileler için yeterli yatak odasına sahip olmadığı ve birçoğunda kurşun geçirme sorunu olduğu belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump (AA)
ABD Ordusu, Savaş Bakanı Pete Hegseth'in McNair'daki evine taşınmadan önce onarım ve iyileştirmeler için 137 bin dolardan fazla harcama yapmayı planladığını Ocak ayında Kongre'ye bildirmişti. Hegseth'in selefi Lloyd Austin ve eski Dışişleri Bakanı Antony Blinken Kuzey Virginia'daki evlerinde protestocularla karşı karşıya kalmıştı. Blinken'in yaşadığı evin önünde çadır kuran Gazze protestocuları, Blinken geçtiği esnada aracının üzerine sahte kan fırlatmıştı.
Söz konusu raporda Trump kurmaylarının askeri üslere taşınması hadisesi, Amerikalılardan kültürel ve politik olarak daha da kopmalarına yol açma riski taşıdığı şeklinde değerlendirilirken bu durumun askeri kaynaklar üzerinde baskı yarattığı ve aynı zamanda ordunun Trump yönetimindeki artan rolünü de vurgu yaptığı dile getirildi.
DAHA ÖNCE ÖRNEKLERİ VAR
ABD'de önceki yönetimlerde de kabine üyelerinin askeri üslerde yaşadığına dair örnekler bulunuyor. George W. Bush ve Barack Obama dönemlerinde Savunma Bakanı olan Robert Gates ile Trump'ın ilk Pentagon şefi Jim Mattis, Dışişleri Bakanlığı yakınlarındaki güvenli bir tesis olan Deniz Kuvvetleri konutlarında yaşamıştı. Yine Trump'ın ilk döneminde CIA direktörü ve dışişleri bakanı olan Mike Pompeo ise Joint Base Myer-Henderson Hall'da ikamet etmişti.
İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem (AP)
HER İKİ TARAFTA TEHDİT ALTINDA
Atlantic'e konuşan Chicago Üniversitesi Siyaset Bilimi profesörü Robert Pape, her iki büyük partinin temsilcileri için siyasi şiddet tehdidinin gerçek olduğunu söyledi. Pape, eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Trump'ın ilk döneminde ulusal güvenlik danışmanı olan John Bolton dahil olmak üzere Trump'ın birkaç rakibinin güvenlik detaylarını iptal ettiğine dikkat çekerek, "Doğru denge şu olurdu: Trump, Biden yetkililerinin güvenlik detaylarını iptal etmeyi bırakmalı. Sorun şu ki her iki taraf da artan bir tehdit altında. Bu nedenle her iki tarafın tehdidi ciddiye alınmalı" dedi.
Savaş Bakanı Pete Hegseth (DHA)
NEREDE KONAKLADIKLARINI ORTAYA ÇIKTI
Kirk suikastı sonrası Trump yönetimindeki üst düzey isimlerin hangi üslerde kaldığı ortaya çıktı. Buna göre Savaş Bakanı Pete Hegseth, Washington'daki Fort McNair'de Anacostia Nehri kıyısında bulunan 8 No'lu karargahta kalıyor. Hegseth, ordu tarihinin notlarına göre özel güvenlik önlemleriyle korunan eve yerleşirken, diğer bakanlar da Washington bölgesinde kıdemli amiraller ve generaller için inşa edilip tasarlanan konutlarda ikamet etmeye başladı.
Marco Rubio (AA)
RUBIO KONUTTA YALNIZ KALIYOR
Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise yemin ettikten kısa bir süre sonra, Hegseth'in kaldığı üssün birkaç bina ötesine taşındı. NYT'ye konuşan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisine göre, Rubio orada çoğunlukla yalnız yaşıyor; ailesi Florida'da kalmayı tercih etti.
Kristi Noem (AP)
ALTINCI ÜST DÜZEY İSİM AÇIKLANMADI
İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Joint Base Anacostia–Bolling'de Sahil Güvenlik Komutanı'na tahsis edilen konuta taşındı. Kara Kuvvetleri Bakanı Dan Driscoll ise Myer–Henderson Hall üssünde ikamet ediyor. Bakan düzeyinde bir yetkili olan İç Güvenlik Danışmanı Stephen Miller da taşınanlar arasında yer alırken altıncı üst düzey isim açıklanmadı.
40 YIL BOYUNCA İKAMET ETMESİNE İZİN VERİLDİ
ABD medyasında yer alan haberlere göre, seçilmiş bir yetkilinin askeri karargahı devralması için emsal olduğu bildirildi. 1974'te Kongre, başkan yardımcısının 40 yıl boyunca deniz harekat şefinin resmi evi olan Deniz Gözlemevi'nde ikamet etmesine izin verdi. (O zamandan beri, Donanmanın en üst düzey amiralleri genellikle şehrin karşısındaki Washington Donanma Tersanesi'nde bulunan tarihi bir mülk olan Tingey House'da yaşıyor.)
ABD ordusu (AA)
ORDU RAHATSIZ
Birkaç kabine üyesinin ve diğer yetkililerin bu kadar kısa bir sürede askeri lojmanlara taşınması ABD ordusunda yeni bir kriz doğurdu. Amerikan basınında yer alan habere göre, aynı bölgede yaşayanlar, kıdemli bir subayın evlerinde yaşamamasından duydukları rahatsızlığı dile getirerek, bunun dalga etkisi yaratacağını ve bölgede görevli amiral ve generallerin uygun fiyatlı konut bulmasını zorlaştıracağını söyledi.
