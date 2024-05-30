24 MAYIS'TA TARİHİ KARAR VERİLMİŞTİ
Uluslararası Adalet Divanı, 24 Mayıs'ta İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.
Netanyahu bu kararın hatırlatıldığı soruya; İsrail'in Gazze'deki savaşına karşı olan göstericilerin çifte standart kullandığına inandığını söyledi.
Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimler ve yerleşimcilerin uyguladığı şiddet sorulduğunda Netanyahu, Gazze Şeridi'nden geri çekilmeyeceklerini ''Bizi çekilmeye zorlayamazlar'' diyerek yineledi. Uluslararası toplumu endişelendiren Gazze'nin kalıcı işgali hakkındaki soruya da ''Gazze'yi işgal etmeli miyiz bilmiyorum ama her an girebilmeliyiz" yanıtını verdi.
"SİVİL ÖLÜMLERİ TRAJEDİDİR ANCAK..."
Soykırımcı Netanyahu sivil kayıplarının 'hata'lar sonucu yaşandığını söyleyerek "Her sivil ölümü bir trajedidir. Ancak Hamas için bu bir stratejidir. Sivilleri bilerek canlı kalkan olarak kullanıyorlar. Binlerce poster gönderdik. Sivilleri çatışma bölgelerinden tahliye etmek için her şeyi yapıyoruz, Hamas da onlara ateş ederek onları bu bölgede bırakmak için her şeyi yapıyor " dedi.
"SURİYE'DE MİLYONLARCA KİŞİ ÖLDÜRÜLÜRKEN FİLİSTİN YANLISI AKTİVİSTLER NEREDEYDİ?"
Filistin'e destek veren hareketlenmelerin dünya çapında yaygınlaşmasına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi: "Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de milyonlarca insan öldürülürken onlar neredeydi? O zaman hiçbir şey söylemediler. Yahudiler kendilerini savundukları ve uluslararası hukuku istismar ettikleri için İsrail demokrasisini hedef alıyorlar."
"FİLİSTİN DEVLETİ TERÖR DEVLETİ OLUR"
Ayrıca , böyle bir eylemin dünya çapındaki terör eylemlerini "teşvik edeceğine" inanarak Filistin Devleti'nin tanınması konusuna da değindi . "Teröristler Batı'yı bu eyaletten vurabilir. Nice, Toulouse'da saldırılar oldu, Samuel Paty'ye suikast düzenlendi. Yanınızda terör devleti kursanız yine huzur olur mu?
Öte yandan "(Tanınmış) bir Filistin devleti terörist bir devlet, İran'ın kukla devleti olacaktır. Gazze'de üç şey yapmalıyız: Hamas'ı yenmek, askerden arındırma ve radikalleşmeyi sağlamak ve barışı inşa etmek " dedi. ''Eğer onlara şimdi bir devlet verirseniz, bu teröristlere verilecek en büyük ödül olacaktır" diye konuştu. "Gazze Şeridi'ne uluslararası bir gücün katılımını görmekten mutluluk duyarım. Terörün geri dönüşünü engelleyecek bir güç görmek istiyoruz. Ancak şu an için herhangi bir şey göremiyorum " diye ekledi.
KANAL BİNASI ÖNÜNDE GÖSTERİ
Röportajın TF1 televizyon haberlerinde yayınlanmasıyla eş zamanlı olarak masum Filistin halkının yanında olan onlarca kişi soykırımcı Başbakanın konuşmasına karşı çıkarak bir gösteri de kanalın binası öbünde düzenlendi. Gruplar, sağanak yağmur altında, katil Netanyahu'yu protesto etmek üzere toplandı.
''GAZZE, PARİS SENİNLE''
Etrafı polis güçleriyle çevrilen alanda göstericiler, televizyon kanallarının bulunduğu yere doğru ilerlemeye çalıştı. Saat 20.00'de polis kordonu tarafından kuşatıldılar. Ellerinde kefiye ve Filistin bayrakları taşıyan destekçiler, "Katil İsrail" ve "Gazze, Gazze, Paris seninle" sloganları yükseldi.