Kanada’da ilkokul öğrencilerine ayı saldırısı: 4 çocuk ağır yaralandı!

KANADA'NIN Britanya Kolumbiyası'nda korkunç bir olay yaşandı. İlkokul öğrencilerinden oluşan bir grup yanlarında bazı öğretmenleriyle birlikte bir boz ayının saldırısına uğradı. Saldırıda 4 öğrenci ağır yaralandı. Öğretmenler ayıyı uzaklaştırmak için biber spreyi ve patlayıcı ses çıkaran fitiller kullandı. Çevre Bakanı Tamara Davidson, "Öğrencileri korumak için büyük bir risk aldılar. Onlar gerçek kahramanlar" dedi. Aynı bölgede son 4 ay içinde üçüncü ayı saldırısının gerçekleştiği açıklandı.

