İsrail'den Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'ye siyonsit baskı: Davada yargılanıyor

İsrail Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri'ye baskı yapıyor. Şeyh İkrime Sabri "kışkırtma" suçlamasıyla İsrail'e bağlı Kudüs Sulh Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkıyor.

İsrail'den Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'ye siyonsit baskı: Davada yargılanıyor

Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, "kışkırtma" suçlamasıyla İsrail'e bağlı Kudüs Sulh Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkıyor.

SİYONİSTLER BASKI YAPIYOR

Şeyh Sabri'nin savunma heyeti, söz konusu yargılamanın, Mescid-i Aksa İmam Hatibi'nin yıllardır maruz kaldığı İsrail'in keyfi uygulamalarının ve sürekli takibatlarının bir parçası olduğunu ifade etti.

Davayı tamamen siyasi motivasyonlarla açılmış, dini bir lidere yönelik sistematik baskının parçası olarak değerlendiren savunma heyeti, Şeyh Sabri'nin son yıllarda sık sık Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırıldığına, yurt dışı seyahatlerinin engellendiğine ve evinin yıkımı için idari girişimler başlatıldığına dikkati çekti.

Davanın, İsrail'deki aşırı sağcı "Levi" örgütünün şikayeti sonrası açıldığı ve Şeyh Sabri'nin "Yahudiler aleyhinde kışkırtıcılık" suçlamasıyla yargılanması için baskı yapıldığı aktarıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin örgütü "Regavim" de İsrail'in "gereken cezai adımları atmaması durumunda sözlü terörün ödüllendirileceğini" iddia ederek, Şeyh Sabri'nin Kudüs'teki "ruhsatsız" olduğu ileri sürülen evinin yıkılmasını istedi.

TERÖRE TEŞVİK SUÇLAMASI

İddianamede Şeyh Sabri'ye yöneltilen suçlamaların, 2022 yılında Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı ile Batı Şeria'nın Cenin kentinde, İsrail güçlerince öldürülen Filistinliler için kurulan taziye çadırlarında yaptığı iki konuşmaya dayandırıldığı ve bu konuşmaların "teröre teşvik" kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Ayrıca, Şeyh Sabri'nin Mescid-i Aksa'daki cuma hutbesinde eski Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İsrail tarafından öldürülmesine tepki göstermesi nedeniyle üçüncü bir suçlamayla daha karşı karşıya olduğu kaydedildi.

ŞEYH İKRİME SABRİ

Şeyh İkrime Sabri, 1938'de işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Kalkilye kentinde dünyaya geldi.

Lise eğitimini Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde, üniversite eğitimini Bağdat Üniversitesi Arap Dili ve İslam Şeriatı dallarında 1963 yılında tamamladı. Nablus'taki Ulusal Necah Üniversitesinde lisans üstü eğitimini, Mısır'daki El-Ezher Üniversitesinde de doktorasını yaptı.

Üniversite mezuniyeti sonrasında 1963-1986 yıllarında çeşitli eğitim kurumlarında öğretmen ve müdür olarak çalışan Şeyh Sabri, 1994'e dek yaklaşık 20 yıl süreyle Kudüs'te vaiz olarak görev yaptı. Şeyh Sabri, Kudüs ve Filistin Müftüsü olarak atandı, aynı süreçte Kudüs ve Ramallah'taki üniversitelerde çeşitli dersler verdi.

Kudüs'te Alimler ve Vaizler Konseyi, Yüksek İslam Şurası (1998'den beri), El-Aksa İslam Okulları ve Anaokulları Mütevelli Heyeti, Körler Derneği ve Beytül Rahme Derneği gibi çeşitli kurum ve kuruluşların başkanlıklarını yürüttü.

Şeyh Sabri, El-Ezher Üniversitesi Mezunları Dünya Birliği, Mekke merkezli Dünya İslam Camileri Konferansı, Kudüs'teki Müslüman Gençlik Birliği, ABD'deki Şeriat Âlimleri Meclisi, Şam Âlimler Birliği ve Cidde'deki Uluslararası İslam Fıkıh Akademisi gibi çeşitli girişimlerin de kurucu üyesidir.

