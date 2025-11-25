PODCAST CANLI YAYIN

İnsansı robot diye tanıttılar insan çıktı! İran’ın teknoloji fuarı alay konusu

İran’da “Kish Inox Tech Expo 2025’te “insansı robot” diye tanıtılan figürlerin aslında makyajlı performans sanatçıları olduğu ortaya çıktı. İran’ın teknoloji şovu kısa sürede sosyal medyada alay konusu oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İnsansı robot diye tanıttılar insan çıktı! İran’ın teknoloji fuarı alay konusu

İran'da Kish Inox Tech Expo 2025 fuarının açılışında ileri düzey insansı robotları sergiledi.

İran’ın teknoloji gösterisi sosyal medyada alay konusu oldu

İNSANSI ROBOT İNSAN ÇIKTI

İnsansı robot olarak sergilenenlerin kostüm giydirilmiş gerçek insanlar olduğu kısa sürede ortaya çıkarken fuar güdeme damga vurdu.

İnsansı robotlar insan çıktı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsüİnsansı robotlar insan çıktı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

GÖZLÜK, KOSTÜM, MAKYAJ

"İnsansı robotların" desenli tulumlar, gözlük ve makyajla hazırlanan performans sanatçıları ortaya çıktı ve fuar alay konusu oldu.

Fuardaki tanıtım etkinliğinden önce bir erkek ve bir kadın performans sanatçısının sahneye çıkıp mekanik hareketler sergileyerek robot gibi tanıtıldığı görüldü.

İnsansı robotlar insan çıktı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsüİnsansı robotlar insan çıktı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

İki sözde insansı robot kendilerini "ortak bir veri kodu içinde birlikte çalışan bir veri koleksiyonu" olarak tanımladı.

Performans sanatçılarının insansı robot olarak sergilendiği fuar sosyal medya ve medyada gündeme damga vurdu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: İBB iddianamesi kabul edildi! İstanbul 40. Ağır Ceza'da görülecek: Ekrem İmamoğlu'na ne kadar hapis isteniyor?
Son dakika! MİT'ten BAE ajanlarına darbe: 3 casus yakalandı 1'i firari
D&R E-Ticaret
MHP lideri Devlet Bahçeli'den "taviz yok" mesajı: İsterse sonumuz darağacı olsun | Muhatap İmralı'dır
Emekliye 39.500 TL ilave ödeme geldi! Ocak zammı öncesi 16.881 TL üstü maaşa yüksek promosyon fırsatı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye bir bomba daha: İddianameler ortaya ne söylememi bekliyorlar!
CHP'li İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in ağabeyi yolsuzluk çetesinin kuryesi çıktı
Emlak vergisinde ikinci taksit süresi doluyor: Kimler ödeme yapmayacak?
CHP’de geri sayım: Kurultay öncesi ‘büyük tasfiye’ başladı!
Türkiye ve Güney Kore arasında nükleer anlaşma: İmzalar atıldı | Başkan Erdoğan: "Önemli bir adım olarak görüyorum"
KADEM’den “Şiddete Karşı Hep Birlikte” kampanyası! Turuncu noktayla sessiz kalmıyoruz
'Terörsüz Türkiye' komisyonu İmralı'ya gitti: "Olumlu sonuçlar alındı"
Paybull'a yasa dışı bahis gelirlerini aklama operasyonu: Çok sayıda gözaltı!
Sıradaki av USG! İşte Galatasaray'ın 11'i
Sosyal medya fenomenlerinin gizli reklam oyununa son! Yeni düzenleme geliyor
TFF 1. Lig için şike itirafı! O futbolcuya 20 bin dolar
Meteoroloji'den 22 il için sağanak alarmı: 2 günlük uyarı verildi! İstanbul'da yağış olacak mı?
TAKVİM yazdı X güncellemesi kanıtladı! Kemalist, Ekremci ve FETÖ'cüler organize hareket ediyor: Firari Cemil Çiçek için seferber oldular
Fenerbahçe'de 1 transfer 1 ayrılık!
Terörsüz Türkiye komisyonu İmralı'dan döndü! "Tutanak" bombası: Görüşmeler kayıt altına alınıp komisyona sunulacak