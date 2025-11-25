İnsansı robot diye tanıttılar insan çıktı! İran’ın teknoloji fuarı alay konusu
İran’da “Kish Inox Tech Expo 2025’te “insansı robot” diye tanıtılan figürlerin aslında makyajlı performans sanatçıları olduğu ortaya çıktı. İran’ın teknoloji şovu kısa sürede sosyal medyada alay konusu oldu.
İran'da Kish Inox Tech Expo 2025 fuarının açılışında ileri düzey insansı robotları sergiledi.
İNSANSI ROBOT İNSAN ÇIKTI
İnsansı robot olarak sergilenenlerin kostüm giydirilmiş gerçek insanlar olduğu kısa sürede ortaya çıkarken fuar güdeme damga vurdu.
GÖZLÜK, KOSTÜM, MAKYAJ
"İnsansı robotların" desenli tulumlar, gözlük ve makyajla hazırlanan performans sanatçıları ortaya çıktı ve fuar alay konusu oldu.
Fuardaki tanıtım etkinliğinden önce bir erkek ve bir kadın performans sanatçısının sahneye çıkıp mekanik hareketler sergileyerek robot gibi tanıtıldığı görüldü.
İki sözde insansı robot kendilerini "ortak bir veri kodu içinde birlikte çalışan bir veri koleksiyonu" olarak tanımladı.
Performans sanatçılarının insansı robot olarak sergilendiği fuar sosyal medya ve medyada gündeme damga vurdu.