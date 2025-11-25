İnsansı robot diye tanıttılar insan çıktı! İran’ın teknoloji fuarı alay konusu

İnsansı robot olarak sergilenenlerin kostüm giydirilmiş gerçek insanlar olduğu kısa sürede ortaya çıkarken fuar güdeme damga vurdu.

İnsansı robotlar insan çıktı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

GÖZLÜK, KOSTÜM, MAKYAJ

"İnsansı robotların" desenli tulumlar, gözlük ve makyajla hazırlanan performans sanatçıları ortaya çıktı ve fuar alay konusu oldu.

Fuardaki tanıtım etkinliğinden önce bir erkek ve bir kadın performans sanatçısının sahneye çıkıp mekanik hareketler sergileyerek robot gibi tanıtıldığı görüldü.