PODCAST CANLI YAYIN

Gazze’de korkunç tablo: Soykırımcı İsrail saldırıları sonrası 300 bin aile çaresiz!

Gazze’de çadırlara sığınan yerinden edilmiş siviller için kabus sürüyor. 29 yaşındaki Faiq, “Tükendik. Gazze’de hayatın yüzde 99’u öldü” dedi...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Gazze’de korkunç tablo: Soykırımcı İsrail saldırıları sonrası 300 bin aile çaresiz!

Gazze'de belirsizliğin ortasındaki Filistinliler, İsrail saldırıları altında yaşam mücadelesi veriyor. Aslen Gazze'nin doğusundaki Tuffah semtinden olan 29 yaşındaki Faiq, savaş sırasında çok büyük acılar çekti. Şubat 2024'te, içinde yaşadıkları bir eve düzenlenen İsrail saldırısı sonucu, ailesi ve kardeşinin çocukları da dahil olmak üzere geniş ailesinden 30 kişiyi kaybettiğini anlattı. Saldırıda eşi ağır yaralandı ve doktorlar bir parmağını kesmek zorunda kaldı. Faiq, "Bu bir kabus, ateşkes değil. Bir anlık sakinliğin ardından hayat yeniden savaşa dönüyor. Defalarca kez yerimizden olduk var olmayan bir güvenlik arayışına girdik. Tükendik. Gazze'de hayatın yüzde 99'u öldü. Ateşkes, onu yeniden canlandırma girişiminin sadece yüzde 1'iydi. Ama her şeyden umudumuzu kestik" dedi.


300 BİN AİLE ZOR DURUMDA
Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağışlar, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden olan Filistinlilerin kaldığı çadırları sular altında bıraktı. Gazze'deki hükümet: Olumsuz hava koşulları 22 bin çadırı tahrip etti 288 bin aile korunmasız durumda. BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansından Gazze'de yaklaşan kış uyarısı: İnsani durumun hızla kötüleştiği Gazze'de 85 UNRWA barınma merkezinde 79 binden fazla kişi çok kötü şartlarda hayatını sürdürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Beyaz Saray'da kırmızı alarm: 2 asker vuruldu! Trump açıkladı: "Bu bir terör eylemi"
Okullarda ara tatil kalkacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı
İdefix
Yılın son MGK'sı sonrası 7 maddelik yazılı bildiri: Bölgemizde teröre yer yok!
Son dakika: Otopsi raporu açıklandı! Böcek ailesinin ölüm nedeni belli oldu
"Hatay'ımız yine ışıl ışıl" | Bakan Kurum Emek Mahallesi’nin yeni görüntülerini paylaştı
Kuruluş Orhan’da tarihİ an! Osman Bey mührü Orhan Bey’e teslim etti
Son dakika! 11. Yargı Paketi Meclis'e sunulacak! Kovid düzenlemesi için tarih verildi
Başkan Erdoğan 11. Tıp Kurultayı'nda hedefi açıkladı: "Dünyanın en iyi ülkesi olmalıyız"
Batı Şeria'da İsrail terörü! Büyük çaplı saldırı başlattılar
Milli iradeyi tehdidin bedeli! Fatih Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası... Mahkemede nasıl "R" yaptı?
Abdullah Öcalan’ın SDG’ye mesajı… Mazlum Abdi’nin bahanesi kalmadı!
Büyükçekmece'deki cinayetlerin katili Avcılar'da yakalandı: "Yakında ünlü olacağım"
Emeklilikte çift maaş sona mı eriyor? İşin aslını TAKVİM yazdı! SGK girişi 2008 sonrası olanlar...
Komisyonun İmralı sonrası ilk toplantısı ertelendi! Tutanaklar paylaşılacak mı? | AK Parti'den "rapor" toplantısı
Gümüşhane Üniversitesi'nde rehine krizi! 3 saatin sonunda silahlı şüpheli ikna edildi
Çelik Kubbe güçleniyor: Savunmada 6,5 milyar dolarlık imza!
Halk İmralı ziyaretine ne diyor? "Türkiye daha güzel olacak" | CHP'ye tepki
Papa Leo Türkiye’ye geliyor! Başkan Erdoğan’la görüşecek: İşte programı | İkinci durak Beyrut: Dürzi detayı
Avrupa'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşti