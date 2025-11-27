Gazze’de korkunç tablo: Soykırımcı İsrail saldırıları sonrası 300 bin aile çaresiz!

Gazze'de belirsizliğin ortasındaki Filistinliler, İsrail saldırıları altında yaşam mücadelesi veriyor. Aslen Gazze'nin doğusundaki Tuffah semtinden olan 29 yaşındaki Faiq, savaş sırasında çok büyük acılar çekti. Şubat 2024'te, içinde yaşadıkları bir eve düzenlenen İsrail saldırısı sonucu, ailesi ve kardeşinin çocukları da dahil olmak üzere geniş ailesinden 30 kişiyi kaybettiğini anlattı. Saldırıda eşi ağır yaralandı ve doktorlar bir parmağını kesmek zorunda kaldı. Faiq, "Bu bir kabus, ateşkes değil. Bir anlık sakinliğin ardından hayat yeniden savaşa dönüyor. Defalarca kez yerimizden olduk var olmayan bir güvenlik arayışına girdik. Tükendik. Gazze'de hayatın yüzde 99'u öldü. Ateşkes, onu yeniden canlandırma girişiminin sadece yüzde 1'iydi. Ama her şeyden umudumuzu kestik" dedi.



300 BİN AİLE ZOR DURUMDA

Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağışlar, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden olan Filistinlilerin kaldığı çadırları sular altında bıraktı. Gazze'deki hükümet: Olumsuz hava koşulları 22 bin çadırı tahrip etti 288 bin aile korunmasız durumda. BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansından Gazze'de yaklaşan kış uyarısı: İnsani durumun hızla kötüleştiği Gazze'de 85 UNRWA barınma merkezinde 79 binden fazla kişi çok kötü şartlarda hayatını sürdürüyor.