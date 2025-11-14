Filistin Devleti’ne giden yol! ABD BMGK’ya taslak sunacak: O ülkelerden itiraz

ABD, Gazze 'de uluslararası bir istikrar gücü kurulmasını öngören kararı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunmaya hazırlanıyor. Çarşamba akşamı yayınlanan ve Associated Press'in ulaştığı son taslakta, ABD'nin Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkına daha fazla bağlılık gösterdiği belirtiliyor.

Gazze, AA

ABD TASLAĞINDA FİLİSTİN DEVLETİNE GİDEN YOL

İsrail basını Washington'ın son taslakta "kendi kaderini tayin etme ve bir Filistin devleti için güvenilir bir yol" olarak adlandırdığı olasılığın yer aldığına dikkat çekti.

Taslağın ABD Başkanı Donald Trump tarafından Mısır'ın Şarm el Şeyh'teki ateşkes zirvesinde sunulan ve bölge liderleri tarafından imzalanan "Barış ve Sürdürülebilir Refah Bildirgesi"ne dayandığı belirtildi.

Taslağa göre bir "Barış Konseyi", Filistin Yönetimi reform programını tamamlayıp kontrolü "güvenli ve etkili şekilde" devralana kadar Gazze'nin geçici yönetim organı olarak görev yapacak. Taslak ayrıca, Filistin Yönetimi reform planını yerine getirip Gazze'nin kalkınması ilerlediğinde "nihayet kendi kaderini tayin hakkına ve bir Filistin devletine giden güvenilir bir yol için koşulların oluşabileceğini" belirtiyor.