Filistin Devleti’ne giden yol! ABD BMGK’ya taslak sunacak: O ülkelerden itiraz

ABD’nin BM’ye sunduğu yeni taslak, Gazze’de uluslararası istikrar gücü kurulmasını öngörürken, Filistin devletine giden yolun ilk kez bu kadar açık şekilde metne girmesi dikkat çekti. Rusya, Çin ve bazı Arap ülkeleri sert şekilde karşı çıkarken, oylamanın en geç pazartesi yapılması bekleniyor. Taslak, hem Gazze’nin geleceğini hem bölgesel dengeleri kökten değiştirebilecek maddeler içeriyor.

ABD, Gazze'de uluslararası bir istikrar gücü kurulmasını öngören kararı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunmaya hazırlanıyor. Çarşamba akşamı yayınlanan ve Associated Press'in ulaştığı son taslakta, ABD'nin Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkına daha fazla bağlılık gösterdiği belirtiliyor.

ABD TASLAĞINDA FİLİSTİN DEVLETİNE GİDEN YOL

İsrail basını Washington'ın son taslakta "kendi kaderini tayin etme ve bir Filistin devleti için güvenilir bir yol" olarak adlandırdığı olasılığın yer aldığına dikkat çekti.

Taslağın ABD Başkanı Donald Trump tarafından Mısır'ın Şarm el Şeyh'teki ateşkes zirvesinde sunulan ve bölge liderleri tarafından imzalanan "Barış ve Sürdürülebilir Refah Bildirgesi"ne dayandığı belirtildi.

Taslağa göre bir "Barış Konseyi", Filistin Yönetimi reform programını tamamlayıp kontrolü "güvenli ve etkili şekilde" devralana kadar Gazze'nin geçici yönetim organı olarak görev yapacak. Taslak ayrıca, Filistin Yönetimi reform planını yerine getirip Gazze'nin kalkınması ilerlediğinde "nihayet kendi kaderini tayin hakkına ve bir Filistin devletine giden güvenilir bir yol için koşulların oluşabileceğini" belirtiyor.

İsrail gazetesi Yediot Ahronot, taslakta İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Gazze'de çekileceği bölgelerin de ayrıntılı bir şekilde yer aldığını belirtti ve "İstikrar gücü (ISF) kontrol ve istikrarı sağladığında, IDF, ISF, garantör devletler ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından üzerinde mutabık kalınan silahsızlanma standartlarına ve zaman çizelgelerine uygun olarak Gazze Şeridi'nden çekilecektir." ifadelerine yer verdi.

EN GEÇ PAZARTESİ OYLAMAYA SUNULACAK

Eğer önemli bir itiraz çıkmazsa kararın bugün veya pazartesi günü Güvenlik Konseyi oylamasına sunulabileceği belirtildi. Öte yandan ABD'nin hazırladığı bir önceki taslak oylamaya sunulmamıştı. Önceki taslakta 20 maddelik plan ve Trump'ın Şarm el Şeyh bildirgesi temel alınmıştı.

O ÜLKELERDEN İTİRAZ GELDİ

ABD gazetesi The Washington Post'a göre ise ABD'nin Gazze'ye uluslararası istikrar gücü kurulması için Birleşmiş Milletler yetkisi verme önerisi, Rusya, Çin ve bazı Arap ülkelerinin muhalefetiyle karşı karşıya. Bu ülkeler, bölgeyi geçici olarak yönetecek henüz kurulmamış bir kurul ve Filistin Yönetimi'ne herhangi bir geçiş rolü verilmemesi konusunda rahatsızlıklarını dile getirdiler.

ABD, BM Güvenlik Konseyi'ne Gazze'de 2027 sonuna kadar güvenliği sağlamak için uluslararası bir istikrar gücü kurulmasını öngören bir karar tasarısı sundu. Bu güç, henüz oluşturulmamış olan Barış Kurulu ile birlikte çalışacak. Arap ülkeleri ve diğer bazı devletler asker gönderebilmek için bu tür bir uluslararası yetkinin gerekli olduğunu söylüyor.

KARŞI ÇIKILAN KONULAR NE?

Tasarı üzerinde Rusya, Çin ve Cezayir karşı çıkarken, diğer ülkeler çeşitli değişiklikler talep ediyor. Anlaşmazlıkların odak noktaları "Filistin devletine giden yolun nasıl tanımlanacağı ve İsrail güçlerinin Gazze'den çekilme takvimi" olarak belirtildi.

Yeni taslak, Filistin Yönetimi gerekli reformları tamamladığında devlet kurma yolunun açılabileceğini belirtiyor. Ayrıca İsrail ordusunun, istikrar gücü sahada kontrol sağladıkça ve belirlenen güvenlik kriterleri karşılandıkça çekileceği ifade ediliyor.

BAE, hâlâ net bir çerçeve görmediği için bu güce katılmayacağını açıkladı.

