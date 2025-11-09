Filipinler'de Kalmaegi (Tino) Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e yükseldi!

Filipinler Haber Ajansı'nın (PNA) haberine göre, Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), Visayas'ın büyük bir bölümünü sular altında bırakan Kalmaegi (Tino) Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısının 224'e yükseldiğini, 109 kişinin de kaybolduğunu duyurdu. Tayfundan 3 milyondan fazla kişinin etkilendiği belirtilen açıklamada, 74 binden fazla binanın hasar aldığı aktarıldı.

Kalmaegi (Tino) Tayfunu'nda yürümeye çalışan bir Filipinli çift

Tayfun, ülke genelinde sekiz bölgede 7.269 mahallede 946.660 aileyi veya 3.330.315 kişiyi etkiledi.

Yetkililer, Tayfun Tino'nun yarattığı yıkımın tam boyutunu değerlendirmeye devam ederken, yedi bölgede 74.781 evin hasar gördüğünü bildirdi.

Kalmaegi (Tino) Tayfunu'nda evi zarar görenler

FİLİLPİNLER'DE SÜPER TAYFUN 'FUNG-WONG' ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI

Filipinler'de hızı saatte 185 kilometreye ulaşan süper tayfun Fung-wong nedeniyle 11 bölgede yaklaşık 1 milyon kişinin tahliye edildiği açıklandı. Tayfunun en yüksek seviyesi olan seviye 5'e ulaşması sonrası ülkenin geniş bir kesiminde fırtına uyarı sinyalleri verildi. Bazı bölgelerde ise elektrik kesintileri yaşanmaya başladı. Yetkililer, Filipinler'in kuzeyinde yarın ve 11 Kasım'da okullar ile çoğu kamu kurumunu kapatma kararı aldı.