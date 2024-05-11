SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Eurovision Şarkı Yarışması'nın İrlandalı temsilcisi Bambie Thug kefiyeyle röportaj verdi İsrail'e tepki gösterdi! EBU'nun ateşkes hazımsızlığı

Son dakika haberi! 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda İrlanda'yı temsil eden Bambie Thug, Filistin kefiyesiyle röportaj verdi. Thug, Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'in yarışmaya katılımıyla ilgili, "Bu her şeyi gölgede bırakan, Eurovision'un olması gereken her şeye aykırı bir durum." değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) ateşkes yazısına karşı çıktığını belirten Thug, "Kaldırmazsam sahneye çıkmama izin verilmeyeceğini öğrendim." ifadesine yer vermişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 15:38 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 22:56
Eurovision Şarkı Yarışması’nın İrlandalı temsilcisi Bambie Thug kefiyeyle röportaj verdi İsrail’e tepki gösterdi! EBU’nun ateşkes hazımsızlığı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sanatçı Bambie Thug, İsveç'in Malmö kentinde yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması öncesi düzenlenen etkinlikler kapsamında, Newstalk'a verdiği röportajda boynuna kefiye taktı ve İrlanda bayrakları taşıdı.

Thug, kefiyeyle röportaj verdi

Filistin destekçisi Bambie Thug, İsrail'in yarışmanın finaline katılmaya hak kazandığı açıklandığında takımıyla ağladıklarını söyledi.

İSRAİL'İN KATILMASI ORGANİZASYONA GÖLGE DÜŞÜRDÜ
Thug, İsrail'in yarışmaya katılımıyla ilgili, "Bu her şeyi gölgede bırakan, Eurovision'un olması gereken her şeye aykırı bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

İRLANDA'NIN TEMSİLCİSİNDEN FİLİSTİN'E DESTEK
2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın İrlandalı temsilcisi Bambie Thug, Filistin'e desteğini belirterek, "Filistin destekçisi olmak, antisemitik olduğum anlamına gelmiyor. Savaşa, işgale, baskıya, masum sivillerin ve çocukların öldürülmesine karşı olduğum anlamına geliyor." ifadesini kullanmıştı.

Bambie Thug, Instagram hesabından "Kalbim ve dualarım Filistin halkıyla." mesajını paylaşmıştı.

7 Mayıs'ta düzenlenen birinci yarı finalde sahne alan şarkıcı, Filistin'e desteğini göstermek amacıyla vücuduna eski Celtic dillerinden Ogham yazı sisteminde yazdığı "Filistin'e Özgürlük" ve "Ateşkes" ifadelerinin silinmesi için Avrupa Yayın Birliğinin (EBU) talepte bulunduğunu kaydetmişti.

EBU'DAN ATEŞKESSANSÜR
Bambie Thug, ekibiyle bu isteğe karşı mücadele ettiklerini belirterek, nihayetinde "Ateşkes" yazısının kalması konusunda EBU yetkililerini ikna ettiklerini bildirmişti.

Ancak bir süre sonra EBU yetkililerinin bu yazının da silinmesi talebiyle geldiğini kaydeden Bambie Thug, paylaşımında, "Sahneye çıkışımdan yaklaşık bir saat önce bir iç toplantı yaptıklarını, 'ateşkes' ifadesinin artık kabul edilemez olduğunu ve bunu kaldırmazsam sahneye çıkmama izin verilmeyeceğini öğrendim." ifadesine yer vermişti.

Bambie Thug, adalet ve barış yanlısı olduğunu vurgulayarak, herkesin barınma, güvenlik, gıda, özgürlük ve şefkat hakkına sahip bulunması gerektiğini vurgulamıştı.

Eurovisionda Türkiyenin Gazze hassasiyeti hedefte! Helena ve Charlottede gösterilmeyen İsrail bayrağı Sertab Erenerde gösterildi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan - Miçotakis zirvesi öncesi Atina’da ’komşuluk’ havası! Yunan hükümeti ve basının nabzını tuttuk: Barışçıl ortam çıkarımıza
Ayasofya mücahidi İsmail Kandemir Hakk’a yürüdü! Kariye, İznik, Trabzon... ’Zincirler kırılsın’ mücadelesiyle geçen bir ömür
Galatasaray’da hedef şampiyonluk! Okan Buruk’tan flaş 11 tercihi
Miçotakis’in kritik ziyareti öncesi Başkan Erdoğan’dan Yunan basınına önemli mesajlar: Doğu Akdeniz’de ’Türkiye’siz enerji projesi düşünülemez
Gazze’de anne olmak! Filistinli annelerin en kanlı Anneler Günü
Kadıköy’de kader maçı! İsmail Kartal’dan Osayi ve Mert Müldür’ün yokluğunda sürpriz sağ bek kararı
Oğuz Murat Aci’nin annesinden yürek yakan feryat! Baba Özer Aci’den cani Eylem Tok ve kaçak Timur’a çağrı... Gelin adalete teslim olun
Pazartesi günü açıklanıyor! Hedef 100 milyarlık tasarruf: İşte tepeden tırnağa bütün devlet dairelerinde kemer sıktıracak paketin detayları
Yunanistan ile iş birliği artacak | Gözler 13 Mayıs’a çevrildi! Başkan Erdoğan ve Miçotakis görüşmesinde hangi konular yer alacak?
Soykırımcı İsrail’in temsilcisi Eden Golan’a Eurovision’un final gecesinde tepki: Şarkı söylediği sırada Filistin sloganları
Şehit annelerinin buruk Anneler Günü! Yürek dağlayan sözler: Kokusunu kır çiçeklerinden alıyorum
CHP Genel Merkezi’nden 4 sayfalık itiraf gibi genelge: Kayırmacılığı bırakın!
Emekliye Temmuz zammı: Oranlar netleşmeye başladı! Kim, ne kadar alacak?
AK Parti’den İsrail’e tepki uluslararası topluma çağrı: Barbarlığa son verin
Doğal gaz arzında rekor: Hedefler aşıldı! Türkiye’de doğal gaz dağıtımına geçen yıl 17 milyar liradan fazla yatırım yapıldı
SON DAKİKA