Eurovision Şarkı Yarışması’nın İrlandalı temsilcisi Bambie Thug kefiyeyle röportaj verdi İsrail’e tepki gösterdi! EBU’nun ateşkes hazımsızlığı

Filistin destekçisi Bambie Thug, İsrail 'in yarışmanın finaline katılmaya hak kazandığı açıklandığında takımıyla ağladıklarını söyledi.

Sanatçı Bambie Thug , İsveç 'in Malmö kentinde yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması öncesi düzenlenen etkinlikler kapsamında, Newstalk'a verdiği röportajda boynuna kefiye taktı ve İrlanda bayrakları taşıdı.

İSRAİL'İN KATILMASI ORGANİZASYONA GÖLGE DÜŞÜRDÜ

Thug, İsrail'in yarışmaya katılımıyla ilgili, "Bu her şeyi gölgede bırakan, Eurovision'un olması gereken her şeye aykırı bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

İRLANDA'NIN TEMSİLCİSİNDEN FİLİSTİN'E DESTEK

2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın İrlandalı temsilcisi Bambie Thug, Filistin'e desteğini belirterek, "Filistin destekçisi olmak, antisemitik olduğum anlamına gelmiyor. Savaşa, işgale, baskıya, masum sivillerin ve çocukların öldürülmesine karşı olduğum anlamına geliyor." ifadesini kullanmıştı.