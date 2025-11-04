Eski ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney hayatını kaybetti! Irak'ın işgalinde parmağı vardı! Afganistan'da uğradığı saldırı...

DAHA ÖNCE 5 KEZ KRİZ GEÇİRDİ Cheney, 1988'den itibaren 5 kez kalp krizi geçirdi. 2012'de kendisine yapay kalp pompası takıldı, 2013'te de kalp nakli oldu. Uzun yıllar boyunca bu cihazla yaşaması tıp dünyasında örnek gösterildi.

İŞGALLERDE PARMAĞI VAR

11 Eylül saldırılarının ardından George W. Bush döneminde ABD Başkan Yardımcılığı yapan Dick Cheney, bu dönemin saldırgan politikalarının en önemli mimarlarından biri olarak biliniyordu.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Cheney ve eski ABD Başkanı George W. Bush (Takvim.com.tr Arşiv)

Dick Cheney, George W. Bush idaresi altında sözde "terörle mücadele" stratejisinin en kritik mimarlarından biri olarak kayda geçti. Özellikle Irak'ın işgali için baskı yapan bir tavır benimsedi. 2002 yılı Ağustos ayında yaptığı konuşmada, Irak'ın kitle imha silahları geliştirdiğini ve terör örgütleriyle ilişkili olduğunu öne sürdü.

2003'te ABD'nin Irak'ı işgal etme kararında Cheney'nin etkisi büyüktü ve siyasi gözlemcilere göre "Irak savaşının esas itici gücü" olarak değerlendirildi.