Eski ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney hayatını kaybetti! Irak'ın işgalinde parmağı vardı! Afganistan'da uğradığı saldırı...

ABD’nin “karanlık başkan yardımcısı” olarak anılan Dick Cheney, 84 yaşında hayatını kaybetti. George W. Bush döneminde 11 Eylül sonrası sözde “terörle mücadele” adı altında yürütülen saldırgan politikaların mimarı olan Cheney, Irak’ın işgaline öncülük eden ve Afganistan’da saldırıya uğrayan tartışmalı bir figür olarak tarihe geçti. Cheney daha önce beş kalp krizi geçirmiş ve yapay kalp pompası takılmıştı...

ABD Başkanı George W. Bush döneminde ABD Başkan Yardımcılığı yapan Dick Cheney'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

CNN'in haberine göre, eski ABD Başkan Yardımcısı Cheney'nin ailesi açıklamada bulundu.

84 YAŞINDA KALP HASTALIĞINDAN ÖLDÜ
Cheney'nin uzun süredir kalp hastalığıyla mücadele ettiği aktarılan açıklamada, siyasetçinin 84 yaşında yaşamını yitirdiği belirtildi.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Cheney (Takvim.com.tr Arşiv)Eski ABD Başkan Yardımcısı Cheney (Takvim.com.tr Arşiv)

DAHA ÖNCE 5 KEZ KRİZ GEÇİRDİ
Cheney, 1988'den itibaren 5 kez kalp krizi geçirdi. 2012'de kendisine yapay kalp pompası takıldı, 2013'te de kalp nakli oldu. Uzun yıllar boyunca bu cihazla yaşaması tıp dünyasında örnek gösterildi.

İŞGALLERDE PARMAĞI VAR
11 Eylül saldırılarının ardından George W. Bush döneminde ABD Başkan Yardımcılığı yapan Dick Cheney, bu dönemin saldırgan politikalarının en önemli mimarlarından biri olarak biliniyordu.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Cheney ve eski ABD Başkanı George W. Bush (Takvim.com.tr Arşiv)Eski ABD Başkan Yardımcısı Cheney ve eski ABD Başkanı George W. Bush (Takvim.com.tr Arşiv)

Dick Cheney, George W. Bush idaresi altında sözde "terörle mücadele" stratejisinin en kritik mimarlarından biri olarak kayda geçti. Özellikle Irak'ın işgali için baskı yapan bir tavır benimsedi. 2002 yılı Ağustos ayında yaptığı konuşmada, Irak'ın kitle imha silahları geliştirdiğini ve terör örgütleriyle ilişkili olduğunu öne sürdü.

2003'te ABD'nin Irak'ı işgal etme kararında Cheney'nin etkisi büyüktü ve siyasi gözlemcilere göre "Irak savaşının esas itici gücü" olarak değerlendirildi.

Bagram Hava Üssü (AA, Takvim.com.tr Arşiv)Bagram Hava Üssü (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

AFGANİSTAN'DA SALDIRI
Afganistan'da ise Cheney'nin adı, 27 Şubat 2007'deki Bagram Hava Üssü yakınındaki intihar saldırısıyla beraber anıldı. Ziyaretinde bulunduğu üsse yönelik saldırıda 20'yi aşkın kişi hayatını kaybetti.

"KARANLIK BAŞKAN YARDIMCISI" LAKABI
Cheney, Beyaz Saray'daki perde arkasında en güçlü başkan yardımcısı olarak anılıyordu. ABD medyası ona sıkça "Karanlık Taraf" veya Gölge Başkan lakaplarını taktı. Çünkü işgallere zemin hazırlayan birçok kritik karar onun ekibinden çıkıyordu.

