Çin’den beklenmedik karar! Astronotların dönüşünü son anda durdurdu

Planlandığı gibi Dünya’ya dönmeleri bekleniyordu, ancak geri sayım son anda durduruldu. Çin’in Tiangong uzay istasyonunda görev yapan üç astronot, dönüş emirlerinin iptal edilmesiyle birlikte beklenmedik bir şekilde uzayda kalmaya devam ediyor.

Çin Ulusal Uzay İdaresi, kararın nedenine ilişkin ayrıntılar merak ediliyor. Bu ani değişiklik "Tiangong'da bir sorun mu var?" sorularını da beraberinde getirdi.

Bild'ın haberine göre Dünya'ya dönmeleri planlanmıştı, ancak şimdi uzayda beklemek zorundalar. Çin'in Tiangong uzay istasyonunda görev yapan üç astronotun dönüşü, son anda iptal edildi. Planlara göre bugün Gobi Çölü'ne inmeleri gereken mürettebat, gelen yeni talimatla istasyonda kalmaya devam ediyor.

DÖNÜŞ KAPSÜLÜNDE HASAR ŞÜPHESİ

Görevin iptaline ilişkin kesin bir açıklama yapılmadı, ancak dönüş kapsülünün uzay çöpleri tarafından hasar gördüğü yönünde iddialar gündeme geldi. Alman Basın Ajansı (dpa), Pekin'deki Çin İnsanlı Uzay Uçuşları Ajansı'nın kararı "ihtiyati bir tedbir" olarak nitelendirdiğini bildirdi.

Ajans yetkilileri, durumu analiz ettiklerini ve mürettebat için olası riskleri değerlendirdiklerini açıkladı. Açıklamada, "Astronotların güvenliği önceliğimizdir. Bu nedenle Dünya'ya dönüş, bir sonraki duyuruya kadar ertelenecek" ifadelerine yer verildi. Astronotların ne kadar süre daha uzayda kalacakları ise henüz netlik kazanmadı.

UZAY ÇÖPLERİ: SESSİZ TEHLİKE

Uzay çöpleri, uzun süredir uzay görevlerinin en büyük tehditlerinden biri olarak kabul ediliyor. Eski uydulardan, roket parçalarından veya geçmiş çarpışmalardan kalan bu enkazlar, saatte binlerce kilometre hızla hareket ediyor. En küçük parçalar bile uzay araçlarına ciddi hasar verebiliyor.

Astronotlar Chen Dong, Chen Zhongrui ve Wang Jie, yaklaşık altı ay boyunca Tiangong uzay istasyonunda kaldı. Bu süre içinde çeşitli bilimsel deneyler yürüttüler, bakım faaliyetleri gerçekleştirdiler ve istasyonun uzay çöplerine karşı koruma sistemini güçlendirdiler.

YENİ MÜRETTEBAT GÖREVİ DEVRALDI

Bununla birlikte, istasyondaki görevi devralacak olan yeni ekip birkaç gün önce uzaya fırlatıldı. "Shenzhou 21" kapsülüyle Tiangong'a ulaşan Zhang Lu, Wu Fei ve Zhang Hongzhang, yeni dönemin mürettebatını oluşturuyor. Üçlü, bilimsel araştırmalar yapacak, bakım çalışmaları yürütecek ve uzay yürüyüşleri gerçekleştirecek.

