Çin’den beklenmedik karar! Astronotların dönüşünü son anda durdurdu

(Kaynak: Bild)

UZAY ÇÖPLERİ: SESSİZ TEHLİKE

Uzay çöpleri, uzun süredir uzay görevlerinin en büyük tehditlerinden biri olarak kabul ediliyor. Eski uydulardan, roket parçalarından veya geçmiş çarpışmalardan kalan bu enkazlar, saatte binlerce kilometre hızla hareket ediyor. En küçük parçalar bile uzay araçlarına ciddi hasar verebiliyor.

Astronotlar Chen Dong, Chen Zhongrui ve Wang Jie, yaklaşık altı ay boyunca Tiangong uzay istasyonunda kaldı. Bu süre içinde çeşitli bilimsel deneyler yürüttüler, bakım faaliyetleri gerçekleştirdiler ve istasyonun uzay çöplerine karşı koruma sistemini güçlendirdiler.