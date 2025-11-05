Çin’den beklenmedik karar! Astronotların dönüşünü son anda durdurdu

Çin Ulusal Uzay İdaresi, kararın nedenine ilişkin ayrıntılar merak ediliyor. Bu ani değişiklik "Tiangong'da bir sorun mu var?" sorularını da beraberinde getirdi.
ÇİN ASTRONOTLARIN DÖNÜŞÜNÜ SON ANDA DURDURDU
Bild'ın haberine göre Dünya'ya dönmeleri planlanmıştı, ancak şimdi uzayda beklemek zorundalar. Çin'in Tiangong uzay istasyonunda görev yapan üç astronotun dönüşü, son anda iptal edildi. Planlara göre bugün Gobi Çölü'ne inmeleri gereken mürettebat, gelen yeni talimatla istasyonda kalmaya devam ediyor.
DÖNÜŞ KAPSÜLÜNDE HASAR ŞÜPHESİ
Görevin iptaline ilişkin kesin bir açıklama yapılmadı, ancak dönüş kapsülünün uzay çöpleri tarafından hasar gördüğü yönünde iddialar gündeme geldi. Alman Basın Ajansı (dpa), Pekin'deki Çin İnsanlı Uzay Uçuşları Ajansı'nın kararı "ihtiyati bir tedbir" olarak nitelendirdiğini bildirdi.
Ajans yetkilileri, durumu analiz ettiklerini ve mürettebat için olası riskleri değerlendirdiklerini açıkladı. Açıklamada, "Astronotların güvenliği önceliğimizdir. Bu nedenle Dünya'ya dönüş, bir sonraki duyuruya kadar ertelenecek" ifadelerine yer verildi. Astronotların ne kadar süre daha uzayda kalacakları ise henüz netlik kazanmadı.