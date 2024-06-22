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Batı Şeria'da insanlık suçu! Katil İsrail ordusu yaralı bir sivili canlı kalkan olarak kullandı

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran soykırımcı İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da da baskınlar yaparak Müslümanlara zulüm ediyor. İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinli bir sivili canlı kalkan olarak kullandığı görüntüler ortaya çıktı. Filistin Esirler Cemiyeti Müdürü Abdullah ez-Zeğari ise yaptığı açıklamada, yaşananların, İsrail'in, Filistin halkına ve özelde de esirlere karşı her gün işlediği suçlardan biri olduğunu belirtti.

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 17:53 Güncelleme 22 Haziran 2024, 19:07
Batı Şeria’da insanlık suçu! Katil İsrail ordusu yaralı bir sivili canlı kalkan olarak kullandı

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Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda son 48 saatte 120 Filistinli öldü. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

48 SAATTE 6 KATLİAM
İsrail ordusunun son 48 saatte, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 6 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 120 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 258 kişinin yaralandığı belirtildi.

ÖLENLERİN SAYISININ 37 BİN 551'E YÜKSELDİ
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 551'e, yaralı sayısının 85 bin 911'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.

42 KİŞİYİ DAHA KATLETTİLER
İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı ile doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 42 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda Filistinli de yaralandı.

BATI ŞERİA'DA İNSANLIK SUÇU
Katil İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenledikleri baskın sırasında vurarak yaraladıkları 3 Filistinliden birini, askeri aracın kaput kısmına bağlayıp canlı kalkan olarak kullandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Cenin Hastanesi Müdürü Visam Bekr, İsrail askerlerinin, Cenin'deki El-Cabiriyyat Mahallesi'nde bir eve düzenlediği baskında 3 gencin gerçek mermiyle vurularak yaralandığını ifade etti.

Bekr, İsrail askerlerinin, yaralanan bu gençlerden birini askeri cipin kaput kısmına bağlayıp canlı kalkan olarak kullandığını ve gözaltına alarak ilk yardım ekiplerinin yaralı Filistinliye ulaşmasına engel olduğunu dile getirdi.

İsrail güçlerinin ayrıca, Cabiriyyat Mahallesi'nde evlerde geniş çaplı arama başlattığı, çatılara keskin nişancılar yerleştirdiği ve söz konusu yaralı gencin dışında 4 kişiyi daha gözaltına aldığı aktarıldı.

ASKERİ CİPİN KAPUTUNA BAĞLADILAR
Filistinli yaralı gencin askeri cipin kaput kısmına bağlanmış halde götürüldüğü görüntüler sosyal medyaya da yansıdı. Görüntülerde, askeri cipin, iki ambulansın arasından geçip gittiği görüldü.

Görgü tanıkları, askerlerin, bölgeden çekilirken herhangi bir bombalı saldırıya ya da ateş açılmasına maruz kalmamak için Filistinli genci canlı kalkan olarak kullandığını söyledi.

Katil İsrail ordusu, yaralı Filistinli'yi kalkan olarak kullandı!

İNTİKAM ALMA EĞİLİMİ VE DÜŞMANCA TUTUMU
Filistin Esirler Cemiyeti Müdürü Abdullah ez-Zeğari ise yaptığı açıklamada, yaşananların, İsrail'in, Filistin halkına ve özelde de esirlere karşı her gün işlediği suçlardan biri olduğunu belirtti.

"Yaralı bir esire işkence edilmesi, aracın kaputuna bağlanması ve ilk yardımdan mahrum edilmesi, intikam alma eğilimi ve düşmanca tutumu göstermektedir." diyen Zeğari, bu saldırganlığı durdurmak için hiçbir şekilde harekete geçilmediğini ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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