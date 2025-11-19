Başkan Erdoğan istedi: ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımlar kalktı!

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Trump, Suriye'ye uygulanan yaptırımların kalkması ile ilgili gelen bir soruya "Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, yaptırımlar kalktı. Sonuçları oldukça iyi" dedi. Selman, ABD'ye yaptıkları yatırımı 1 trilyon dolara çıkaracaklarını açıkladı.

