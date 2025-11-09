Amerikan rüyası kapanma kabusuna döndü, ülke kontak kapattı! Shutdown Amerika!

PODCAST CANLI YAYIN

ABD, federal hükümetin kapalı kalması (goverment shutdown) krizi yaşıyor. Federal hükümetin finansmanının kongre tarafından onaylanmamasının ardından başlayan kapanma 39 gündür sürüyor. Bu sürede çeşitli sektörlerden milyonlarca personel zorunlu izne çıkarken ciddi bir kısmı ise ücretsiz olarak çalışmaya devam ediyor. Kapanmanın en fazla etkilediği sektörlerden havayolu taşımacılığında da durum vahim. Ülkede yalnızca Cumartesi günü bin 400'ün üzerinde sefer iptal edildi, 6 bin seferde ise gecikme yaşandı. Yaklaşan Şükran Günü öncesinde daha yoğun insan trafiği gözlemlenecek olması sebebiyle endişe de giderek büyüyor.

ABD'de federal hükümetin 39 gündür kapalı kalması, ülke genelinde hava ulaşımında büyük aksamalara yol açtı. Cumartesi günü 1.400'den fazla uçuş iptal edilirken, yaklaşık 6.000 seferde de gecikme yaşandı.

Uçuş takip sitesi FlightAware'a göre, cuma günü 7.000'i aşan gecikme sayısı biraz azalsa da, durumun önümüzdeki günlerde kötüleşmesi bekleniyor.

Federal Havacılık Dairesi (FAA), hafta içinde yaptığı açıklamada, hava trafik kontrolörlerinin maaş almadan çalışmaya devam etmesi nedeniyle 40 büyük havalimanında uçuş kapasitesini yüzde 10'a kadar düşüreceğini duyurdu.

Kontrolörlerin yorgunluk bildirmesi üzerine alınan karar, hem iç hatlarda hem de uluslararası uçuşlarda iptallere yol açtı. FAA, bu kısıtlamaların önümüzdeki günlerde kademeli olarak artırılacağını, 14 Kasım itibarıyla yüzde 10'a ulaşacağını bildirdi.

Geçtiğimiz hafta Trump Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada ʺʺBiz kapanma istemiyoruz, çünkü şimdiye kadarki en harika dönemi yaşıyoruz. Kapanma sırasında çok sayıda insanı işten çıkarmak, (Demokratların) sevdikleri programları kesmek gibi geri dönüşü olmayan, onlar için kötü ve onlar tarafından geri döndürülemez şeyler yapabiliriz. Yani kapanmayla risk alıyorlar.ʺ demişti. (Fotoğraf: AA)Geçtiğimiz hafta Trump Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada ʺʺBiz kapanma istemiyoruz, çünkü şimdiye kadarki en harika dönemi yaşıyoruz. Kapanma sırasında çok sayıda insanı işten çıkarmak, (Demokratların) sevdikleri programları kesmek gibi geri dönüşü olmayan, onlar için kötü ve onlar tarafından geri döndürülemez şeyler yapabiliriz. Yani kapanmayla risk alıyorlar.ʺ demişti. (Fotoğraf: AA)

HAVALİMANLARINDA UZUN BEKLEME SÜRELERİ OLUŞTU

Cumartesi öğleden sonra Newark Liberty Havalimanı, ülke genelinde en uzun bekleme sürelerinin yaşandığı noktalardan biri oldu. FAA verilerine göre Newark'a inişler ortalama dört saati aşkın gecikme yaşarken, kalkışlarda 1,5 saate varan aksamalar görüldü.

En fazla iptalin yaşandığı havalimanları arasında Charlotte/Douglas, Newark Liberty ve Chicago O'Hare öne çıktı. John F. Kennedy, Atlanta Hartsfield-Jackson ve LaGuardia havalimanlarından yapılan kalkışlar da ortalama 1 ila 3 saat arasında gecikti.

İnfografik: AAİnfografik: AA

"ÖZEL JETLERİN SAYISI AZALTILDI VE DAHA KÜÇÜK HAVAALANLARINA YÖNLENDİRİLDİ"

Ulaştırma Bakanı Yardımcısı Duffy, X hesabından yaptığı açıklamada, özel jet trafiğine de kısıtlama getirildiğini belirtti ve şöyle dedi:

'Yoğun havalimanlarında özel jetlerin sayısını azalttık, onları daha küçük havaalanlarına yönlendiriyoruz. Bu, ticari uçuşların güvenliği için gerekli ve adil bir önlem'

ŞÜKRAN GÜNÜ ÖNCESİ UÇUŞ İPTALLERİ MİLYONLARCA YOLCUYU ETKİLEYEBİLİR

Yaklaşan 27 Kasım Şükran Günü tatili öncesinde seyahat sezonunun en yoğun dönemine giren ABD'de, uçuş iptalleri milyonlarca yolcuyu etkileyebilir.

American Airlines, yaptığı açıklamada "Washington'daki liderleri derhal çözüm bulmaya" çağırdı.

ABD'deki kapanma orduyu da vurdu. Alman Bild gazetesi, Almanya'da konuşlu ABD askerlerinin kasım ayında maaşlarını alamama ihtimallerinin olduğunu yazdı (Fotoğraf: AA) ABD'deki kapanma orduyu da vurdu. Alman Bild gazetesi, Almanya'da konuşlu ABD askerlerinin kasım ayında maaşlarını alamama ihtimallerinin olduğunu yazdı (Fotoğraf: AA)

1,4 MİLYON FEDERAL ÇALIŞAN ZORUNLU İZİNDE KALANI İSE MAAŞSIZ İŞİNE DEVAM EDİYOR

Kriz, sadece hava trafik kontrolörlerini değil, 64.000'den fazla Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) çalışanını da etkiliyor. Bu personel de maaş alamadığı için, bazı çalışanların işe gelmediği veya ikinci işlerde çalışmak zorunda kaldığı bildirildi.

Sendikalara göre, 1,4 milyon federal çalışanın bir kısmı zorunlu izinde, geri kalanı ise maaşsız olarak görevine devam ediyor.

Uzmanlar, önceki hükümet kapanmalarında olduğu gibi, personel eksikliğinin ve moral kaybının uçuş güvenliğini tehdit edebileceği uyarısında bulunuyor.

