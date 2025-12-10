ABD'de akıllara durgunluk veren uçak kazası! Gökten indi otomobile çarptı

ABD'nin Florida eyaletinde akıllara durgunluk veren bir uçak kazası meydana geldi.

Florida Otoyol Devriyesi'nin bildirdiğine göre, "sabit kanatlı çok motorlu bir uçak", pazartesi günü saat 17:45 civarında Cocoa, Florida'da I-95'in güney şeridinde 2023 model bir Toyota Camry'ye çarptı.