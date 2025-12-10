PODCAST CANLI YAYIN

ABD'de akıllara durgunluk veren uçak kazası! Gökten indi otomobile çarptı

ABD'nin Florida eyaletinde motor arızası yaşayan Beechcraft 55 uçağı otoyola acil iniş yaparken bir araca çarptı. Pilot ve yolcu kazayı yara almadan atlatırken, otomobil sürücüsü hafif yaralandı.

ABD'nin Florida eyaletinde akıllara durgunluk veren bir uçak kazası meydana geldi.

ABD'de uçak seyir halindeki araca çarptı

UÇAK OTOMOBİLE ÇARPTI

Florida Otoyol Devriyesi'nin bildirdiğine göre, "sabit kanatlı çok motorlu bir uçak", pazartesi günü saat 17:45 civarında Cocoa, Florida'da I-95'in güney şeridinde 2023 model bir Toyota Camry'ye çarptı.

Uçak otomobile çarptı, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştırUçak otomobile çarptı, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

ACİL İNİŞ YAPARKEN ORTALIK KARIŞTI

Fox News'un haberine göre, Florida'da "Beechcraft 55" uçağı motor arızası nedeniyle otoyola acil iniş yapmaya çalışırken kaza yaptı.

Uçaktaki pilot ve yolcunun yara almadan kurtulduğu kazada, otomobildeki 57 yaşındaki kadın sürücü ise hafif yaralanması sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Sosyal medyada otoyola acil iniş yapan uçağın araca çarptığı görüntüler de paylaşıldı.

