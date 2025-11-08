44 günde Karabağ’ın kaderi değişti! Azerbaycan’ın zaferinin üzerinden 5 yıl geçti

Azerbaycan'da, Karabağ Zaferi'nin 5. yılı dolayısıyla yürüyüşler düzenlendi, AA
ERMENİSTAN'IN YENİLGİSİ SİHA
2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan, Ermenistan ordusuna karşı silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) etkin biçimde kullandı. Ermenistan'ın çok sayıda silah ve mühimmatı SİHA'larla imha edildi. SİHA'ların yayınlanan görüntüleri Azerbaycan'da moral kaynağı olurken Ermenistan cephesinde ağır psikolojik çöküntüye yol açtı.
Şuşa, Takvim Fotoğraf Arşivi
TÜRKİYE'DEN KARABAĞ'IN KADERİNİ DEĞİŞTİREN DESTEK
Savaşın ilk anlarından itibaren Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türk yetkililer, açık şekilde Azerbaycan'ın yanında olduklarını duyurdu. Türkiye, üçüncü taraflara da Azerbaycan'ın haklı mücadelesine müdahale edilmemesi çağrısı yaptı. Azerbaycan liderliği, bu siyasi kararlılığın savaşın seyrini etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğunu vurguluyor.
Karabağ'da dönüm noktası
Karabağ Zaferi, yalnızca askeri bir kazanım değil, Güney Kafkasya'da yeni bir güvenlik düzenini başlatan tarihi bir dönüm noktası olarak görülüyor. Azerbaycan yönetimine göre bu süreç bölgede kalıcı barışın ve ekonomik iş birliklerinin de önünü açıyor.
BÖLGE YENİDEN İMAR EDİLİYOR
Azerbaycan, 10 Kasım 2020'den bu yana geçen 5 yılı hem diplomasi masasında kazanımları pekiştirerek hem de bölgelerin yeniden imarıyla geçirdi. İşgal altında viraneye dönen topraklar bugün akıllı şehir ve akıllı köy projeleriyle, yeni yollar ve havalimanlarıyla modern bölgeye dönüşüyor.
Beş yılda Fuzuli, Zengilan ve Laçın'da üç uluslararası havalimanı inşa edildi. Zengilan, Fuzuli, Cebrayıl, Şuşa ve Laçın'da devlet tarafından yapılan konutlara yaklaşık 20 bin kişi yerleşti. Çalışmak için gelenlerle birlikte bölgede yaşayanların sayısı 50 bini geçti. Azerbaycan devleti, 2026'ya kadar 140 bin insanın bölgeye yerleştirilmesini hedefliyor.
Şuşa, Takvim Fotoğraf Arşivi
KARABAĞ'DA TAM EGEMENLİK
Ermenistan, 2. Karabağ Savaşı sonrasında bazı birliklerini geri çekse de Karabağ'daki yasa dışı sözde rejime ağır silah ve mühimmat bırakmaya devam etti. Azerbaycan'ın üst üste yaptığı çağrılara rağmen bu yapı kendini feshetmedi.
Bunun üzerine 19 Eylül 2023'te Karabağ'da anayasal düzeni yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldı. Yaklaşık 24 saat süren operasyonda yasa dışı silahlı güçler silah bırakarak teslim oldu. Böylece Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in ifadesiyle "Karabağ'da Azerbaycan egemenliği tam anlamıyla sağlandı."
ZAFERLE GELEN BARIŞ
Zaferin ardından Azerbaycan, Ermenistan'a kalıcı barış teklif etti. Dışişleri bakanlıkları arasında yürütülen müzakerelerde önemli mesafe alındı ve taraflar barış anlaşması metni üzerinde mutabakata vardı. Metin, 8 Ağustos'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Washington'da düzenlenen üçlü zirvede paraflandı.