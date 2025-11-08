44 günde Karabağ’ın kaderi değişti! Azerbaycan’ın zaferinin üzerinden 5 yıl geçti

Şuşa, Takvim Fotoğraf Arşivi

TÜRKİYE'DEN KARABAĞ'IN KADERİNİ DEĞİŞTİREN DESTEK

Savaşın ilk anlarından itibaren Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türk yetkililer, açık şekilde Azerbaycan'ın yanında olduklarını duyurdu. Türkiye, üçüncü taraflara da Azerbaycan'ın haklı mücadelesine müdahale edilmemesi çağrısı yaptı. Azerbaycan liderliği, bu siyasi kararlılığın savaşın seyrini etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğunu vurguluyor.

Karabağ'da dönüm noktası Karabağ Zaferi, yalnızca askeri bir kazanım değil, Güney Kafkasya'da yeni bir güvenlik düzenini başlatan tarihi bir dönüm noktası olarak görülüyor. Azerbaycan yönetimine göre bu süreç bölgede kalıcı barışın ve ekonomik iş birliklerinin de önünü açıyor.

BÖLGE YENİDEN İMAR EDİLİYOR

Azerbaycan, 10 Kasım 2020'den bu yana geçen 5 yılı hem diplomasi masasında kazanımları pekiştirerek hem de bölgelerin yeniden imarıyla geçirdi. İşgal altında viraneye dönen topraklar bugün akıllı şehir ve akıllı köy projeleriyle, yeni yollar ve havalimanlarıyla modern bölgeye dönüşüyor.

Beş yılda Fuzuli, Zengilan ve Laçın'da üç uluslararası havalimanı inşa edildi. Zengilan, Fuzuli, Cebrayıl, Şuşa ve Laçın'da devlet tarafından yapılan konutlara yaklaşık 20 bin kişi yerleşti. Çalışmak için gelenlerle birlikte bölgede yaşayanların sayısı 50 bini geçti. Azerbaycan devleti, 2026'ya kadar 140 bin insanın bölgeye yerleştirilmesini hedefliyor.