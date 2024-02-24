Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden’ı fena ti’ye aldı! Bomba Commander göndermesi

En ciddi hadisenin 3 Kasım 2022'de meydana geldiğini belirten New York Post, üniformalı bir Gizli Servis memurunun Commander tarafından kolu ve kalçasından ısırıldığını, ardından hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

TRUMP FENA Tİ'YE ALDI Yaşananlar büyük tartışmalara neden olurken, Başkan adayı Donald Trump , ABD Başkanı Joe Biden 'ı fena ti'ye aldı. Sosyal medya hesabından Commander ve Biden'ın fotoğrafını paylaştı. Ancak söz konusu görselde Biden'a köpek yakalığı giydirildiği görüldü.





"KÜÇÜK KIZLARI KOKLAMASINI ENGELLEMEK İÇİN Mİ?"

Trump'ın paylaşımı sosyal medyada gündem olurken bir kullanıcının "Bu onun küçük kızları koklamasını engellemek için mi?" yorumu dikkat çekti.

Hatırlanacağı üzere Biden'ın ismi birçok kez pedofili skandalı ile gündeme gelmişti.