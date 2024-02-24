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Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ı fena ti'ye aldı! Bomba Commander göndermesi

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden’ın köpeği Commander'in Gizli Servis ajanlarını 24 kez ısırdığı ortaya çıkmıştı. Büyük tartışmalara neden olan olay sonrası eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Trump sosyal medya hesabında Commander ve Biden'ın fotoğrafını paylaştı. Ancak söz konusu görselde Biden'a köpek yakalığı giydirildiği görüldü. Öte yandan paylaşımın altına yapılan "Bu onun küçük kızları koklamasını engellemek için mi?" yorumu dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 19:08 Güncelleme 24 Şubat 2024, 19:08
Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden’ı fena ti’ye aldı! Bomba Commander göndermesi

Geçtğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın köpeği Commander'ın (Komutan) Başkan'ın korumalarını 24 kez ısırdığı ortaya çıkmıştı.

Beyaz Saray’da Gizli Servis ajanları Biden’ın köpeğinin hedefinde! Commander 24 kez ısırdı: Başkan’ın Adamları hastanelerden çıkamıyorBeyaz Saray’da Gizli Servis ajanları Biden’ın köpeğinin hedefinde! Commander 24 kez ısırdı: Başkan’ın Adamları hastanelerden çıkamıyor

24 KEZ AJANLARA SALDIRDI
CNN'in elde ettiği belgelere göre Başkan Biden'a ait aile köpeği Commander, Beyaz Saray ve farklı mekanlarda tam 24 kez ABD Gizli Servis personelini ısırdı.


BELGELER ORTAYA ÇIKMIŞTI
New York Post, Commander'ın Gizli Servis üyelerini ısırma eğiliminin ilk olarak Temmuz 2023'te en az 7 ajanın yaralandığını gösteren belgelerle ortaya çıktığını belirtti. Biden ilk olayın ardından Gizli Servis görevlisinin yalan söylediğini iddia etmişti.


GİZLİ SERVİS AJANININ KOLUNA ALTI DİKİŞ ATILDI
New York Post'un temmuz ayında yaptığı ilk köpek saldırısı haberinden beş gün sonra gazeteci John Greenwald, Commander'ın Rehoboth Plajı'nda bir ajana saldırdığını ortaya çıkardı. Saldırının ardından Gizli Servis ajanının kolundan aldığı yara sonucu önemli miktarda kan kaybettiği belirtilmişti. Ajanın sol koluna altı dikiş atılmıştı.



BIDEN'IN GÖREVİ BOYUNCA 24 VAKA
Beyaz Saray çalışanlarına yönelik saldırı raporlarının yanı sıra Biden'ın görev süresi boyunca Gizli Servis'e yönelik belgelenmiş 24 köpek saldırısı vakası var.

En ciddi hadisenin 3 Kasım 2022'de meydana geldiğini belirten New York Post, üniformalı bir Gizli Servis memurunun Commander tarafından kolu ve kalçasından ısırıldığını, ardından hastaneye kaldırıldığını bildirdi.



TRUMP FENA Tİ'YE ALDI
Yaşananlar büyük tartışmalara neden olurken, Başkan adayı Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ı fena ti'ye aldı. Sosyal medya hesabından Commander ve Biden'ın fotoğrafını paylaştı. Ancak söz konusu görselde Biden'a köpek yakalığı giydirildiği görüldü.



"KÜÇÜK KIZLARI KOKLAMASINI ENGELLEMEK İÇİN Mİ?"
Trump'ın paylaşımı sosyal medyada gündem olurken bir kullanıcının "Bu onun küçük kızları koklamasını engellemek için mi?" yorumu dikkat çekti.

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Hatırlanacağı üzere Biden'ın ismi birçok kez pedofili skandalı ile gündeme gelmişti.

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