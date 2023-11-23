Boykot çalışıyor! Soykırımcı İsrail’i destekleyen markaların masaları boş kaldı: Satışlarda yüzde 70 düşüş var

Gazze'de işlenmedik savaş suçu bırakmayan soykırımcı İsrail , dünyanın dört bir yanında boykot ediliyor. İsrail'e ait ve hatta İsrail'in dolaylı olarak desteklediği markalar soykırıma karşı çıkan ve Filistin'e destek veren milyonlar tarafından terk edildi. Onlarca ülkeden gelen görüntüler ise boykotun işe yaradığını açıkça ortaya çıkardı. İsrail'e ait kahve zincirleri boş kaldı, marketlerde İsrail ürünlerinin yer aldığı raflara kimse elini sürmedi. Son olarak ise Mısır'ın başkenti Kahire'den boykotun nasıl işe yaradığına ilişkin görüntüler geldi.

TÜRKİYE DALGA ETKİSİ YARATTI

Özellikle Türkiye'de Meclis'te Coca Cola ve Nestle gibi markalarına ait ürünlerin restoranlardan kaldırılması, büyük bir dalga etkisi uyandırdı. Türkiye'nin ardından birçok ülkede İsrail'e ait markalara yönelik boykot kampanyası başladı.

İsrail'i destekleyen Batılı markalar Mısır ve Ürdün'de boykotun etkisini derinden hissetmeye başladı. Kuveyt ve Fas gibi diğer Arap ülkeleri de boykotun yayıldığı ülkeler arasında. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ise boykotun yalnızca küçük etkiler ile birlikte düzensiz şekilde görüldüğü ülkeler arasında.

Sosyal medyada büyük gündem olan çağrıların ardından boykot listeleri genişleri ve insanlar yerel alternatiflere yönelmeye başladı.

"ELİMİZ KANA BULANMIŞ GİBİ HİSSETMEMEK İÇİN"

Mısır'ın başkenti Kahire'de ABD fast food zincirlerini ve bazı temizlik ürünlerini boykot eden Reham Hamed, "Bunun savaş üzerinde çok büyük bir etkisi olmayacağını bilsem bile farklı ulusların vatandaşları olarak ellerimiz kana bulanmış gibi hissetmemek için yapabileceğimiz en az şeyin bu olduğunu düşünüyorum." dedi.

Ürdün'de ise boykot yanlısı sakinler, McDonald's ve Starbucks şubelerinin müşterilerini azaltmak için çalışıyor. Ayrıca, İsrail askerlerinin İsrail'a ait olduğu bilinen deterjan markaları ile çamaşır yıkadığını gösteren videolar dolaşıma girdi.

"KİMSE BU ÜRÜNLERİ SATIN ALMIYOR"

Ürdün'ün başkenti Amman'da bir süpermarkette kasiyer olan Ahmad al-Zaro müşterilerin yerel markaları tercih ettiğini belirtti ve İsrail ürünleri için ise "Kimse bu ürünleri satın almıyor." dedi.

Fas'ın başkenti Rabat'ta bir Starbucks şubesinde çalışan bir işçi ise özellikle bu hafta müşterilerinin ise önemli ölçüde düştüğünü söyledi.

SATIŞLARDA YÜZDE 70'LİK DÜŞÜŞ

Reuteres haber ajansı Mısır ve Ürdün İsrail ile onlarca yıl önce yakınlaşmaya başlamasına rağmen halkların bu yakınlaşmaya dahil olmadığını belirtti.

İsrail karşıtı kampanyalarda en fazla öne çıkan markalar ise McDonald's ve Starbucks. Mısır'da McDonald's'ın kurumsal ofislerinden birinde çalışan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, Mısırlı franchise'ın ekim ve kasım satışlarının geçen yılın aynı aylarına göre en az yüzde 70 düştüğünü belirtti ve kendi masraflarını bile karşılamakta zorlandıklarını vurguladı.

Starbucks ve McDonald's'ın tedarikçisi olan TSB Holding'in kurucu ortağı Mısırlı Sameh El Sedat ise müşterilerinin talebinde yaklaşık yüzde 50'lik bir düşüş ve yavaşlama fark ettiğini belirtti.