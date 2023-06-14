Twitter'ın sahibi Elon Musk'tan LGBT terörüne çanak tutan Beyaz Saray'a tepki: Çocuklarımız devlete yem değil

Joe Biden yönetimindeki ABD hükümeti, sapkın LGBT'yi desteklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde cinsiyet değiştirme operasyonlarını normalleştirmeye çalışan, karşı olanları nefret dolu olarak nitelendiren Biden, bu kez de Beyaz Saray'da onur ayı adı altında LGBT'lilere özel bir parti düzenledi.
Beyaz Saray'da LGBT'lilere özel düzenlenen partiye katılan transseksüel Rose Montoya önce Biden ile selfie çekmiş sonrasında da üstünü çıkarmıştı.
Transseksüel ismin bu skandal hareketi büyük tepki çekmişti.