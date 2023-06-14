Twitter'ın sahibi Elon Musk'tan LGBT terörüne çanak tutan Beyaz Saray'a tepki: Çocuklarımız devlete yem değil

LGBT'DEN TWİTTER'A KARALAMA KAMPANYASI

Twitter'da ise son günlerde 'Kadın Nedir?' belgeseli gündeme geldi. The Daily Wire haber sitesinin Twitter hesabı üzerinden yıl dönümünde yayınlanan belgesel tartışmalara sebep oldu. The Daily Wire CEO'su Jeremy Boreing belgeselin Twitter tarafından sansürlendiğini ileri sürerek Elon Musk'a şikayette bulundu. Boreing, kullanıcıların içeriği izleyemediklerini, paylaşamadıklarını ve bir başka kişiyi etiketleyemediklerini belirtti.

Amerikalı yönetmen Robby Starbuck ise Elon Musk'ı videonun erişimini sınırlamaya karışan herkese karşı önlem almaya çağırdı. Starbuck, 'Bunu kim yaptıysa kovulmalı' dedi.