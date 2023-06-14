Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 14.06.2023 13:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.06.2023 14:04
    ABONE OL

    Twitter'ın sahibi Elon Musk'tan LGBT terörüne çanak tutan Beyaz Saray'a tepki: Çocuklarımız devlete yem değil

    Son dakika haberleri... ABD Başkanı Joe Biden, tüm tepkilere rağmen LGBT terörüne çanak tutmaya devam ediyor. Beyaz Saray'da düzenlediği LGBT partisi yetmezmiş gibi, resmi Twitter hesabından da "Biden yönetimi arkanızda" açıklaması yaptığı video paylaşımlarında bulunuyor. ABD yönetiminin sapkınlığa teşvik etmesine tepki yağıyor. Tepki gösteren isimlerden biri de Twitter'ın sahibi Elon Musk. Musk, skandal parti sonrası Beyaz Saray'ın resmi hesabından yapılan paylaşıma tepki göstererek, "Sen hükümetsin, onlar senin çocukların değil. Çocuklarımız devlete yem değil" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Musk’tan sapkınlığa çanak tutan Beyaz Saray’a tepki

    Joe Biden yönetimindeki ABD hükümeti, sapkın LGBT'yi desteklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde cinsiyet değiştirme operasyonlarını normalleştirmeye çalışan, karşı olanları nefret dolu olarak nitelendiren Biden, bu kez de Beyaz Saray'da onur ayı adı altında LGBT'lilere özel bir parti düzenledi.

    Beyaz Saray'da LGBT'lilere özel düzenlenen partiye katılan transseksüel Rose Montoya önce Biden ile selfie çekmiş sonrasında da üstünü çıkarmıştı.

    Transseksüel ismin bu skandal hareketi büyük tepki çekmişti.

        Beyaz Saray, tüm tepkilere rağmen resmi Twitter hesabından parti ile ilgili görüntüler paylaşmaktan kaçınmadı. Hatta bununla da yetinmedi "Biden-Haris yönetimi arkanızı kolluyor" sözleriyle LGBT'lilere seslenen bir video paylaştı.

        ELON MUSK'TAN TEPKİ
        Biden yönetiminin sapkınlığa teşvik eden skandallarına tepki gösteren isimlerin başında Elon Musk var.

        Musk, Beyaz Saray'ın paylaşımına tepki göstererek "Sen hükümetsin, onlar senin çocukların değil. Çocuklarımız devlete yem değil" ifadelerini kullandı.

            ELON MUSK'TAN CESUR KARAR! LGBT TERÖRÜNE İZİN VERMEDİ
            Musk'ın LGBT'ye karşı tavrı daha önceden de biliniyor. Musk, LGBT sapkınlığına karşı ABD yönetiminin bir duruş sergiliyor.

            Geçtiğimiz günlerde Amerikalı yazar ve yorumcu Matth Walsh'ın 2022 yılında yayınladığı 'Kadın nedir?' isimli belgeseli, LGBT derneklerinin ve güçlü lobilerin sansürüyle savaşmaya devam ediyor. Belgeselin yayınlandığı haber sitesi The Daily Wire, yayın yıl dönümünde içeriği Twitter'dan da yayınlama kararı aldı. Belgeselde; Amerika'da çalışan çalışmayan, kadın erkek, genç yaşlı ve LGBT'lilere yöneltilen 'Kadın Nedir?' sorusuna cevap bulunamadı.

            Filmdeki soru çok basit" "Kadın nedir?" ABD'de bu sorunun cevabını kadınlar günü yürüyüşündeki kadınlar bile veremiyor! Kadın kavramının yok edildiğini gösteriyor.

            Belgesel yayına hazır olduğu günden bugüne tanıtım videoları dışında YouTube'un kısıtlama politikasıyla karşı karşıya kaldı. Belgeselin tamamı Netflix gibi YouTube'da da yayınlanamadı.

            LGBT'DEN TWİTTER'A KARALAMA KAMPANYASI
            Twitter'da ise son günlerde 'Kadın Nedir?' belgeseli gündeme geldi. The Daily Wire haber sitesinin Twitter hesabı üzerinden yıl dönümünde yayınlanan belgesel tartışmalara sebep oldu. The Daily Wire CEO'su Jeremy Boreing belgeselin Twitter tarafından sansürlendiğini ileri sürerek Elon Musk'a şikayette bulundu. Boreing, kullanıcıların içeriği izleyemediklerini, paylaşamadıklarını ve bir başka kişiyi etiketleyemediklerini belirtti.

            Amerikalı yönetmen Robby Starbuck ise Elon Musk'ı videonun erişimini sınırlamaya karışan herkese karşı önlem almaya çağırdı. Starbuck, 'Bunu kim yaptıysa kovulmalı' dedi.

                ELON MUSK'TAN ÖNEMLİ KARAR: HER EBEVEYN İZLEMELİ
                Elon Musk, 2 Haziran'da yayınlanan belgesele Twitter tarafından sansür uygulanmasının ardından başlangıçta gelen şikayetlere karşı tepkisiz kalmayı tercih ederken, geçtiğimiz cuma günü 'Kadın nedir?' başlıklı belgeseli alıntılayarak, 'Bunu her ebeveyn izlemeli' dedi ve içeriğe uygulanan erişim engeline dair tüm sansürleri kaldırdı.

                Musk'ın bu paylaşımı; LGBT'liler tarafından hedef gösterilirken, aile birliğinin korunmasını ve çocuklarına karşı LGBT propagandasının önüne geçilmesini önemseyen yüz binlerce kişi tarafından da desteklendi.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                Erdoğan’dan asgari ücret ve memura 22 bin açıklaması!
                Haberler Dünya Twitter'ın sahibi Elon Musk'tan LGBT terörüne çanak tutan Beyaz Saray'a tepki: Çocuklarımız devlete yem değil
                    loading
                    SON DAKİKA