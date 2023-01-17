İngiliz The Economist Türkiye'nin dış politika başarısını mercek altına aldı: Erdoğan iyi iş çıkardı

Türkiye'nin Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan stratejik konumu İngiltere'de gündem oldu. The Economist, Ankara'nın Avrupa'dan bağımsız hareket ettiğini ve Başkan Erdoğan'ın Ukrayna krizinde iyi iş çıkardığı belirtildi.
TÜRKİYE KENDİ AĞIRLIK MERKEZİNE SAHİP
Londra merkezli The Economist dergisi, "Türkiye'nin yeni agresif dış politikası: Batı için garip bir müttefike dönüştü" başlıklı bir analize imza attı.
Ankara'nın bazı kesimlerce Batı'yı terk etmekle suçlandığı belirtilerek, "Türk yetkililer ise terk edilenin kendileri olduğunu söylüyor." denildi.
Türkiye'nin, kendisini Avrupa'nın çeperinde ve tek bir etki bölgesinin parçası olarak konumlandırmadığı, kendi ağırlık merkezine sahip olduğu belirtildi.
TÜRKİYE'Yİ KAYBETMEYİ GÖZE ALAMAZLAR
"NATO, Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamaz." ifadesi kullanılan analizde, "Erdoğan ulusal güvenlik konusunda daha da uzlaşmaz oldu. Suriye'ye operasyona ilişkin, kasım ayında 'Kimseden izin alacak değiliz' demişti." tespitlerine yer verildi.
AFRİKA VE ORTA ASYA'DA ATILIMLAR YAPTI
Diğer taraftan Türkiye'nin son 10 yılda Afrika ve Orta Asya'da atılımlar yaptığı, Türk dizilerinin popülaritesini artırdığı ve Türk Hava Yolları'nın başarısının yanı sıra Türk SİHA'larını almak için birçok ülkenin sıraya girdiği vurgulandı.