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    • 17.01.2023 12:04
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    İngiliz The Economist Türkiye'nin dış politika başarısını mercek altına aldı: Erdoğan iyi iş çıkardı

    Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde diplomaside güçlü bir konum elde etmiş durumda. Rusya-Ukrayna savaşında iki tarafla diyalogunu sürdüren ender ülkelerden biri olan Türkiye, tahıl koridoruyla olası bir gıda krizine set çekmişti. Londra merkezli The Economist dergisi, savaş diplomasininde yürütülen başarılı iletişimin yanı sıra Orta Asya ve Afrika hamleleriyle birlikte NATO'daki kilit rolüne vurgu yaparak Başkan Erdoğan'ın 'iyi iş' çıkardığını satırlarına taşıdı.

    takvim.com.tr
    The Economist ’Türkiye’yi mercek altına aldı

    Türkiye'nin Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan stratejik konumu İngiltere'de gündem oldu. The Economist, Ankara'nın Avrupa'dan bağımsız hareket ettiğini ve Başkan Erdoğan'ın Ukrayna krizinde iyi iş çıkardığı belirtildi.

    TÜRKİYE KENDİ AĞIRLIK MERKEZİNE SAHİP
    Londra merkezli The Economist dergisi, "Türkiye'nin yeni agresif dış politikası: Batı için garip bir müttefike dönüştü" başlıklı bir analize imza attı.

    Ankara'nın bazı kesimlerce Batı'yı terk etmekle suçlandığı belirtilerek, "Türk yetkililer ise terk edilenin kendileri olduğunu söylüyor." denildi.

    Türkiye'nin, kendisini Avrupa'nın çeperinde ve tek bir etki bölgesinin parçası olarak konumlandırmadığı, kendi ağırlık merkezine sahip olduğu belirtildi.

    TÜRKİYE'Yİ KAYBETMEYİ GÖZE ALAMAZLAR
    "NATO, Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamaz." ifadesi kullanılan analizde, "Erdoğan ulusal güvenlik konusunda daha da uzlaşmaz oldu. Suriye'ye operasyona ilişkin, kasım ayında 'Kimseden izin alacak değiliz' demişti." tespitlerine yer verildi.

    AFRİKA VE ORTA ASYA'DA ATILIMLAR YAPTI
    Diğer taraftan Türkiye'nin son 10 yılda Afrika ve Orta Asya'da atılımlar yaptığı, Türk dizilerinin popülaritesini artırdığı ve Türk Hava Yolları'nın başarısının yanı sıra Türk SİHA'larını almak için birçok ülkenin sıraya girdiği vurgulandı.

        ERDOĞAN İYİ BİR İŞ ÇIKARDI
        Rusya ile Ukrayna arasında arabulucu olarak Ankara'nın öne çıktığı anımsatılırken, "Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik deniz ablukasını hafifletmesi, deniz yoluyla tahıl ihracatının yeniden başlaması ve esir takası müzakereleri için iyi bir iş çıkardı." denildi.

        FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN ÜYELİĞİ
        Aynı analizde, "Türkiye, NATO için önemli. Türk askerleri; Afganistan, Baltık, Bosna, Kosova ve Makedonya'da misyonlara katıldı. Ancak Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını engellemekle tehdit ediyorlar." ifadeleri aktarıldı.

        Başkan Erdoğan'ın, Helsinki ve Stockholm yönetimlerini, askeri ittifaka üyelik süreçlerini tamamlamak için zanlıların iadesine zorladığının altı çizildi.
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