İngiliz'in 'analiz' oyunu! Kılıçdaroğlu'nun adaylık hamleleri Londra'yı panikletti: 'Alevi' kartı açıldı, 6'lı uyarıldı
Türkiye'nin seçim sath-ı mailine girdiği kritik süreçte 6'lı masadaki kaos ve aday belirsizliği sürüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık adımları İYİ Parti tarafından veto edilirken Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu kartını açtı. Bu yaşananlar ışığında Londra merkezli The Economist dergisi alt metninde 6'lı masaya uyarılar yatan "Muhalefet kazanmalı ama önünde engeller var" başlıklı bir analiz yayımladı. Kılıçdaroğlu'nun adaylık söylemleri karşısında panikleyen İngiliz, CHP liderinin kazanamayacağını vurgulamak için çirkinlikte zirve yaparak 'Alevi' kartını açtı. Takvim.com.tr detayları sizler için ele aldı.
16.01.2023 20:11 - Son Güncelleme: 16.01.2023 20:18
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde 'aday benim' mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle de İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor. Meral Akşener her seferinde 'kazanacak bir aday' söylemine sığınıp Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu'nu öne sürüyor.
KILIÇDAROĞLU'NA BİR OPERASYON DAHA: AKŞENER - İMAMOĞLU İKİLİSİ AFİŞLERDE
Saraçhane'de Akşener - İmamoğlu eliyle sahnelenen ve CHP - İP hattında büyük gerilime neden olan mağduriyet temelli adaylık tiyatrosunun etkileri sürerken İYİ Parti lideri, yeni bir krizin fitilini ateşledi.
Akşener, tüm şehirlerde Ekrem İmamoğlu ile olan fotoğraflarını reklam panolarına astırdı. Bununla da yetinmeyen Akşener'in İmamoğlu ile bir reklam filminde oynadığı ortaya çıktı.