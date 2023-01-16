İngiliz’in ’analiz’ oyunu! Kılıçdaroğlu’nun adaylık hamleleri Londra’yı panikletti: ’Alevi’ kartı açıldı, 6’lı uyarıldı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde 'aday benim' mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle de İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor. Meral Akşener her seferinde 'kazanacak bir aday' söylemine sığınıp Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu'nu öne sürüyor.

