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The Economist'ten "psikolojik harp" girişimi

The Economist'ten "psikolojik harp" girişimi
20.01.2023 00:19

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Başkan Erdoğan'ın seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından Türkiye'deki seçimlere müdahale etmek için birbirleriyle yarışan dış basına ABD merkezli WSJ, Washington Post, Bloomberg ve İngiltere merkezli Reuters'ın ardından Londra merkezli The Economist dergisi de katıldı. Türk bayrağı üzerinde Başkan Erdoğan'ın gölgesinin yer aldığı skandal görseli manşetine taşıyan gazete haberinin başlığında "Türkiye diktatörlüğün eşiğinde olabilir" ifadeleriyle Başkan Erdoğan'ı, Türk demokrasisini ve yargıyı hedef aldı. FETÖ'den dini yapı olarak bahsedilen haberde terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'den ise Kürtlerin partisi şeklinde söz edilerek büyük bir rezalete imza atıldı. The Economist 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş için yapılan anayasa referandumu sürecinde de benzer bir skandala imza atmıştı. Öte yandan derginin haberine sosyal medyadan tepki yağdı.

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