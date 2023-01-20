Haberler Haber Videoları Coşkun Başbuğ'dan The Economist'in haberine sert tepki: "Diana'nın katillerini çıkarın da görelim diktatör kimmiş"

Coşkun Başbuğ'dan The Economist'in haberine sert tepki: "Diana'nın katillerini çıkarın da görelim diktatör kimmiş"

Coşkun Başbuğ'dan The Economist'in haberine sert tepki: "Diana'nın katillerini çıkarın da görelim diktatör kimmiş"
20.01.2023 13:05

OTOMATİK OYNAT

Haber 02:18
Afrin'i kana bulayacaklardı
Haber 01:19
Sinan Ateş cinayeti: Savcı...
Haber 01:30
Fatih'te park halindeki lüks...
Haber 02:54
Vahşet! Kafası ve kolları...
Haber 00:27
Bursa'da mercek bulutu...
Haber 07:35
Zehir tacirlerine şafak...
Haber 04:33
Vaniköy Camii Kalyon ile...
Haber 01:10
Bursa'da görülen bulut sosyal...
Haber 02:04
Hırsızlık operasyonu: 4 kişi...
Haber 04:07
Başkan Erdoğan: THY krizi...
Haber 02:10
Dünyanın üçüncü Avrupa'nın en...
Haber 02:05
Başkan Erdoğan'dan kritik...

Başkan Erdoğan'ın seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından Türkiye'deki seçimlere müdahale etmek için birbirleriyle yarışan dış basına ABD merkezli WSJ, Washington Post, Bloomberg ve İngiltere merkezli Reuters'ın ardından Londra merkezli The Economist dergisi de katıldı. Türk bayrağı üzerinde Başkan Erdoğan'ın gölgesinin yer aldığı skandal görseli manşetine taşıyan gazete haberinin başlığında "Türkiye diktatörlüğün eşiğinde olabilir" ifadeleriyle Başkan Erdoğan'ı, Türk demokrasisini ve yargıyı hedef aldı. A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, dergiye tepki gösterek, "Kara cahil biri olsam hiç okuma yazmam olmasa ve ülkenin geldiği durumu hiç bilmesem (İHA'lar SİHA'lar vs.) sadece Batı'nın Erdoğan düşmanlığı yüzünden o lidere ölümüne sahip çıkarım." dedi.

Haber Videoları

Türkiye'de Erdoğan nefreti ile hareket eden muhaliflere de seslenen Başbuğ, "Sayın Erdoğan'ın ve temsil ettiği iktidarın ülkeye olan menfaatlerini göremeyenler Batı'yı biraz takip etse o düşman olduğu kişinin nasıl tehdit oluşturduğunu görür." ifadelerini kullandı.

ASIL DİKTATÖR KENDİLERİ
Derginin 2017'de de aynı başlığı attığını belirten Başbuğ, "Bir Lady Diana'nın katillerini çıkarın da bakalım diktatör kimmiş bir görelim. Boris Johnson İngiltere'nin menfaatleri dışında bir açıklama yaptı sistemin dışına atıldı diktatör kimmiş görelim şunları açıklayın" şeklinde konuştu.

SON DAKİKA