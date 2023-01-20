Coşkun Başbuğ'dan The Economist'in haberine sert tepki: "Diana'nın katillerini çıkarın da görelim diktatör kimmiş"

Başkan Erdoğan'ın seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından Türkiye'deki seçimlere müdahale etmek için birbirleriyle yarışan dış basına ABD merkezli WSJ, Washington Post, Bloomberg ve İngiltere merkezli Reuters'ın ardından Londra merkezli The Economist dergisi de katıldı. Türk bayrağı üzerinde Başkan Erdoğan'ın gölgesinin yer aldığı skandal görseli manşetine taşıyan gazete haberinin başlığında "Türkiye diktatörlüğün eşiğinde olabilir" ifadeleriyle Başkan Erdoğan'ı, Türk demokrasisini ve yargıyı hedef aldı. A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, dergiye tepki gösterek, "Kara cahil biri olsam hiç okuma yazmam olmasa ve ülkenin geldiği durumu hiç bilmesem (İHA'lar SİHA'lar vs.) sadece Batı'nın Erdoğan düşmanlığı yüzünden o lidere ölümüne sahip çıkarım." dedi.