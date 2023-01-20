Coşkun Başbuğ'dan The Economist'in haberine sert tepki: "Diana'nın katillerini çıkarın da görelim diktatör kimmiş"

Türkiye'de Erdoğan nefreti ile hareket eden muhaliflere de seslenen Başbuğ, "Sayın Erdoğan'ın ve temsil ettiği iktidarın ülkeye olan menfaatlerini göremeyenler Batı'yı biraz takip etse o düşman olduğu kişinin nasıl tehdit oluşturduğunu görür." ifadelerini kullandı.

ASIL DİKTATÖR KENDİLERİ

Derginin 2017'de de aynı başlığı attığını belirten Başbuğ, "Bir Lady Diana'nın katillerini çıkarın da bakalım diktatör kimmiş bir görelim. Boris Johnson İngiltere'nin menfaatleri dışında bir açıklama yaptı sistemin dışına atıldı diktatör kimmiş görelim şunları açıklayın" şeklinde konuştu.