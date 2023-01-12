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    • 12.01.2023 18:51
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    İnsani koridor için kritik temaslar! Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşecek

    Son dakika haberi! Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya arasında yaralı ve askerlerin değişimi için oluşturulması beklenen 'kavuşma koridoru' için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşeceği bildirildi. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün veya yarın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu anlamda görüşme yapacağını ifade etmek istiyorum." dedi. Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiana Moskalkova, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yeni bir insani koridor açılması girişimine ilişkin, "Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inisiyatifiydi. Tabii ki bu çok önemli bir tekliftir." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İnsani koridor için kritik temaslar!

    Başkan Recep Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 11 Ocak'ta gerçekleştirilen Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda yaptığı açıklamada, "Şimdi Şeref Bey bir teklifte bulundu o da malum özellikle yaralılar için de bir koridorun açılması, biz zaten buna varız. Biz sadece Rusya-Ukrayna değil aynı şekilde Suriye'den, aynı şekilde Azerbaycan'dan, Libya'dan yaralıları getirip hastanelerimizde tedavilerini yaptırıp geri gönderiyoruz. Bunlar bizim insani ve vicdani görevimizdir. Bundan sonraki süreçte de bunları yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

    BAŞKAN ERDOĞAN GÖRÜŞMELERE BAŞLIYOR
    Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Başkan Erdoğan'ın bugün veya yarın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıkladı.



    "'İnsani koridorunun açılması için çaba istiyoruz' diye Sayın Cumhurbaşkanımıza teklifte bulundum. Kendisi bunu memnuniyet ile karşıladı. Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde gerekli çalışmaları başlattılar. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün veya yarın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu anlamda görüşme yapacağını ifade etmek istiyorum." açıklamasında bulundu.

        TÜRKİYE'NİN UKRAYNA'DAKİ SAVAŞTA İNSANİ KORİDOR TEKLİFİNE RUSYA'DAN DESTEK
        Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiana Moskalkova, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yeni bir insani koridor açılması girişimine ilişkin, "Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inisiyatifiydi. Tabii ki bu çok önemli bir tekliftir." dedi.

        Moskalkova, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) Ankara'da bir otelde düzenlediği "21. Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği" konulu uluslararası konferansın ardından soruları yanıtladı.

        Bu konferansta her ombudsmanın zor durumda bulunan insanlara yardım için işbirliği yöntemleri aradığını belirten Moskalkova, Türkiye'nin, kendilerine dünyadaki olayların gerçek yansıtılması imkanı verdiğini söyledi.

        Moskalkova, Ukrayna'daki savaş konusunda yalnızca tek tarafın görüşünün dinlenmesi eğilimi olduğunu ifade ederek, "Sadece Türkiye'de hem Ukrayna Ombudsmanı hem Rusya Ombudsmanı için kendi görüşlerini göstermek için imkan verilmiştir." diye konuştu.

        Bugünkü konferansta Rusya'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyonunun sebeplerini" anlattığını dile getiren Moskalkova, "Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki insanların sürekli olarak ateş altında tutulmasına imkan vermemek için Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini bu bölgelerden uzaklaştırmak gerekiyor." ifadesini kullandı.

        Moskalkova, Kırım'daki insanların su ve elektrik kesintileri de yaşadığını belirterek, ombudsmanlar olarak şu anda zor durumda bulunan insanlara mümkün olduğu kadar yardım etme görevlerinin olduğunu vurguladı.

        Moskalkova, öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konferansta katılımcılara hitap etmesinin ombudsmanlığa gösterilen saygının işareti olduğunu dile getirdi.

        "İNSANİ KORİDOR ÇOK ÖNEMLİ"
        Ukrayna'da yeni bir insani koridor açılması girişimine ilişkin soruya yanıt veren Moskalkova, "Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inisiyatifiydi. Tabii ki bu çok önemli bir tekliftir. Bunun yerine getirilmesi, yalnızca Rusya, Ukrayna ve Türkiye devlet makamlarının anlaşması durumunda etkili olabilir. Biz de ombudsman enstrümanlarımızı kullanarak Rusya devlet makamları tarafından alınan kararlar çerçevesinde hareket etmeye devam edeceğiz." dedi.

        Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiana Moskalkova ve Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Lubinets, dün KDK tarafından düzenlenen uluslararası konferans kapsamında ikili görüşme yapmıştı. Görüşmeye daha sonra Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve kısa bir süre TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılmıştı.

        Ukrayna ve Rusya ombudsmanlarının Ankara'daki görüşmesinde insani sorunların çözümü için yeni bir insani koridor girişimi, esir değişimi ve yaralılar konuları gündeme gelmişti.

        TÜRKİYE-RUSYA-UKRAYNA OMBUDSMANLARI 'KAVUŞMA KORİDORU' İÇİN GÖRÜŞMÜŞTÜ
        TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dün Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ve Avrupa Birliği ile ortaklaşa düzenlenen '21'inci Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği' başlıklı Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'na gelişinde Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile birlikte, Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Lubinets ve Rusya Ombudsmanı Tatiana Moskalkova ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

        TBMM Başkanı Mustafa Şentop her iki ülke ombudsmanına da, kendilerini uluslararası konferans vesilesiyle Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şentop görüşmede, "Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Rusya ve Ukrayna savaşı sona ermesi için büyük gayret gösteriyor. Bu savaşın dinamikleri çoktur ama en önemli mesele sivillerin ölmesi, zarar görmesi" diye konuştu.

        Şentop ilk etapta insani ateşkesin sağlanmasının önemine işaret etti ve savaş devam ederken önemli adımların da atıldığını vurgulayarak, "Tahıl koridoru, esir mübadelesi sağlandı. İnsani ateşkesin sağlanması için gayretimiz devam edecektir. Siviller, için yapabileceğimiz bir şey olduğunda desteğimiz olacağını ifade etmek isterim" dedi.

            LUBINETS, ERDOĞAN VE TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ
            Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Lubinets, tahıl koridoru başta olmak üzere yaralılar ve çocuklar konusunda yaptıklarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür etti.

            Rusya Ombudsmanı Tatiana Moskalkova da, temel hakkın insan hayatı olduğunu belirterek, Türkiye'nin yaralı ve sivillere yardımı için teşekkürlerini ifade etti.

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