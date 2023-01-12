İnsani koridor için kritik temaslar! Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşecek

TÜRKİYE'NİN UKRAYNA'DAKİ SAVAŞTA İNSANİ KORİDOR TEKLİFİNE RUSYA'DAN DESTEK

Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiana Moskalkova, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yeni bir insani koridor açılması girişimine ilişkin, "Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inisiyatifiydi. Tabii ki bu çok önemli bir tekliftir." dedi.

Moskalkova, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) Ankara'da bir otelde düzenlediği "21. Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği" konulu uluslararası konferansın ardından soruları yanıtladı.

Bu konferansta her ombudsmanın zor durumda bulunan insanlara yardım için işbirliği yöntemleri aradığını belirten Moskalkova, Türkiye'nin, kendilerine dünyadaki olayların gerçek yansıtılması imkanı verdiğini söyledi.

Moskalkova, Ukrayna'daki savaş konusunda yalnızca tek tarafın görüşünün dinlenmesi eğilimi olduğunu ifade ederek, "Sadece Türkiye'de hem Ukrayna Ombudsmanı hem Rusya Ombudsmanı için kendi görüşlerini göstermek için imkan verilmiştir." diye konuştu.

Bugünkü konferansta Rusya'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyonunun sebeplerini" anlattığını dile getiren Moskalkova, "Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki insanların sürekli olarak ateş altında tutulmasına imkan vermemek için Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini bu bölgelerden uzaklaştırmak gerekiyor." ifadesini kullandı.

Moskalkova, Kırım'daki insanların su ve elektrik kesintileri de yaşadığını belirterek, ombudsmanlar olarak şu anda zor durumda bulunan insanlara mümkün olduğu kadar yardım etme görevlerinin olduğunu vurguladı.