İnsani koridor için kritik temaslar! Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşecek

Başkan Recep Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 11 Ocak'ta gerçekleştirilen Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda yaptığı açıklamada, "Şimdi Şeref Bey bir teklifte bulundu o da malum özellikle yaralılar için de bir koridorun açılması, biz zaten buna varız. Biz sadece Rusya-Ukrayna değil aynı şekilde Suriye'den, aynı şekilde Azerbaycan'dan, Libya'dan yaralıları getirip hastanelerimizde tedavilerini yaptırıp geri gönderiyoruz. Bunlar bizim insani ve vicdani görevimizdir. Bundan sonraki süreçte de bunları yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
BAŞKAN ERDOĞAN GÖRÜŞMELERE BAŞLIYOR
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Başkan Erdoğan'ın bugün veya yarın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıkladı.
"'İnsani koridorunun açılması için çaba istiyoruz' diye Sayın Cumhurbaşkanımıza teklifte bulundum. Kendisi bunu memnuniyet ile karşıladı. Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde gerekli çalışmaları başlattılar. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün veya yarın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu anlamda görüşme yapacağını ifade etmek istiyorum." açıklamasında bulundu.