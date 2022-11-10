İngiltere'de kriz: Herkes greve gitti! Kamu çalışanları, makinistler, hemşireler...

PCS Genel Sekreteri Mark Serwotka yaptığı açıklamada, "Üyelerimiz konuştu ve hükümet onları dinlemezse, kamu yaşamının her köşesine ulaşan uzun bir endüstriyel eylem programı başlatmaktan başka seçeneğimiz kalmayacak." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin altıncı en büyük sendikası olan PCS, devlet ve kamu personelinin yanı sıra devlet sözleşmeli özel sektör çalışanlarını temsil ediyor.

"GEÇEN YILKİ KADAR SIKI ANCAK DAHA AZ BİR MAAŞLA ÇALIŞMAMIZ BEKLENİYOR"

Öte yandan İngiltere'de raylı ulaşım sendikalarından Buharlı Lokomotif Makinistleri ve İtfaiyeciler Sendikası da (Aslef) 12 İngiliz operatör için çalışan makinistlerin 26 Kasım'da ücret konusunda süregelen anlaşmazlık nedeniyle greve gideceğini duyurdu.

Aslef Genel Sekreteri Mick Whelan, grev nedeniyle yolcuların yaşayacağı rahatsızlıktan ötürü üzüntü duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Enflasyonun artık çift haneli rakamlara ulaşmasıyla Kovid-19 salgını boyunca görev yapan makinistlerin şimdi bu yıl da geçen yılki kadar sıkı ancak daha az bir maaşla çalışması bekleniyor. Bu makinistlerin çoğunun maaşlarında 2019'dan bu yana herhangi bir artış olmadı."

ENFLASYON ALTINDA TEKLİF EDİLEN MAAŞ ZAMLARI GREV KARARI ALDIRDI

İngiltere'de enflasyon, enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek eylülde yıllık yüzde 10,1 ile son 40 yılın zirvesine ulaştı.