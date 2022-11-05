Seçimlere kısa bir süre kala adaylığını açıklamak için 6'lı masayı ikna etmeye çalışan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir yandan da küresel güçlerden onay almak için yurt dışına çıktı. İcazet turunun ilk ayağında ABD'ye giden Kılıçdaroğlu, ikinci olarak Londra'da tefeci dediği gruplardan para dilendi.
TEFECİLERE EL AÇTI!
Kılıçdaroğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'da çeşitli temaslarda bulunurken çoğunlukla fon yöneticileri ile bir araya geldi.
"Kaynak bulmak" adı altında para dilenen Kılıçdaroğlu'nun "Önce dünyada toplam 5 trilyon dolarlık fon yöneten yatırım bankalarıyla görüştük. Bugün toplamda 100 milyar sterlin yatırım yapmış 14 devasa fonla görüştük. Akşamsa 342 milyar dolarlık büyüklüğüyle dünyanın en büyük teknoloji yatırımlarını yapan bir yatırım grubu ile görüşeceğim." sözleri şaşkınlığa neden oldu.
The Creator Fund şirketinin yöneticileri ile görüşme
TEFECİLERE TESLİM Mİ OLDU
Daha önce "tefeci ve faizci" yakıştırmasında bulunduğu Londra'ya giden Kılıçdaroğlu'nun, tefeci ve faizci suçlamasında bulunduğu Londra'dan icazeti aldığını ağzı kulaklarına vararak duyurdu.
Ancak arşivlerde yer alan bir video CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun riyakar siyasetini bir kez daha gözler önüne serdi.
9 Şubat 2022 tarihli CHP'nin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşılan videoda Kılıçdaroğlu, o dönem Londra'ya giden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi mesnetsiz iddialar üzerinden hedef alıp "Londra'ya bir avuç tefeciye, dilenmeye gitti" ifadelerini kullanmıştı.
Sözlerinin devamında İsmet İnönü ile Lord Curzon'ın anısını anlatarak algı yapmaya çalışan CHP lideri şu açıklamayı yapmıştı;
"Lord Curzon, Lozan'da İnönü'ye diyor ya; 'Bir gün benden bir şeyler istemeye geleceksin, ben de bugün reddettiklerini önüne koyacağım' diye… Hiç gitmedi, dilenmedi İsmet Paşa"