Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.11.2022 11:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.11.2022 12:09
    ABONE OL

    Kılıçdaroğlu tefeci dediklerinden para dilendi: "Buldum" dediği miktar yalan çıktı! Görüşmenin perde arkası: Finansal değil siyasal icazet

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu icazet turunun yeni durağında Londra'ya gitti. Londra'da tefeci dediği gruplarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, yayınladığı videoda "parayı buldum" diyerek 5 trilyon dolarlık bir kaynak bulduğunu söylemişti. Ortaya çıkan bilgilere göre; Kılıçdaroğlu'nun Londra'da görüştüğü The Creator Fund'un, milyarlarca dolar hükmetmesi bir yana verdikleri destekler ancak 100 bin ile 700 bin Sterlin arasında değişiyor. Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği ikinci kuruluş olan Entrepreneur First'ün hükmettiği para miktarı ise yalnızca 2.4 milyar Dolar. Fon şirketlerinin yönetimin yapısı da dikkat çekiyor. Arka planda Muhafazakar Parti tarafından desteklenen yöneticilerin ön plana çıktığı şirketler, paravan olarak yaptığı görüşmelerle küresel ekonomi ve siyasi güçlere mesaj göndermeyi tercih ediyor.

    takvim.com.tr
    Matematik de bilmiyor! Kılıçdaroğlu’ndan alenen yalan

    Seçimlere kısa bir süre kala adaylığını açıklamak için 6'lı masayı ikna etmeye çalışan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir yandan da küresel güçlerden onay almak için yurt dışına çıktı. İcazet turunun ilk ayağında ABD'ye giden Kılıçdaroğlu, ikinci olarak Londra'da tefeci dediği gruplardan para dilendi.

    TEFECİLERE EL AÇTI!
    Kılıçdaroğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'da çeşitli temaslarda bulunurken çoğunlukla fon yöneticileri ile bir araya geldi.

    "Kaynak bulmak" adı altında para dilenen Kılıçdaroğlu'nun "Önce dünyada toplam 5 trilyon dolarlık fon yöneten yatırım bankalarıyla görüştük. Bugün toplamda 100 milyar sterlin yatırım yapmış 14 devasa fonla görüştük. Akşamsa 342 milyar dolarlık büyüklüğüyle dünyanın en büyük teknoloji yatırımlarını yapan bir yatırım grubu ile görüşeceğim." sözleri şaşkınlığa neden oldu.

    The Creator Fund şirketinin yöneticileri ile görüşme

    TEFECİLERE TESLİM Mİ OLDU
    Daha önce "tefeci ve faizci" yakıştırmasında bulunduğu Londra'ya giden Kılıçdaroğlu'nun, tefeci ve faizci suçlamasında bulunduğu Londra'dan icazeti aldığını ağzı kulaklarına vararak duyurdu.



    Ancak arşivlerde yer alan bir video CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun riyakar siyasetini bir kez daha gözler önüne serdi.

    9 Şubat 2022 tarihli CHP'nin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşılan videoda Kılıçdaroğlu, o dönem Londra'ya giden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi mesnetsiz iddialar üzerinden hedef alıp "Londra'ya bir avuç tefeciye, dilenmeye gitti" ifadelerini kullanmıştı.


    Sözlerinin devamında İsmet İnönü ile Lord Curzon'ın anısını anlatarak algı yapmaya çalışan CHP lideri şu açıklamayı yapmıştı;

    "Lord Curzon, Lozan'da İnönü'ye diyor ya; 'Bir gün benden bir şeyler istemeye geleceksin, ben de bugün reddettiklerini önüne koyacağım' diye… Hiç gitmedi, dilenmedi İsmet Paşa"



        İnönü'nün Londra'ya gitmemesi ile övünen Kılıçdaroğlu, bugün geldiğimiz noktada Londra'ya giderek para ve kaynak aramasına çıktı.

        Yaklaşık 10 ay önce Nebati'yi ahlaksızca şuçlayıp "Londra'ya bir avuç tefeciye, dilenmeye gitti" şeklinde kara propaganda yapan Kılıçdaroğlu bugün Londra'da para bulduğunu ağzı kulaklarına vararak duyurdu.

        Böylelikle sergilenen riyakar tutum bir kez daha kayıtlara geçti.

        PARAYI BULDUM YALANI PATLADI
        5 trilyon dolarlık fondan bahseden Bay Kemal'in yalanını icazet turunda yanında götürdüğü yazar boşa çıkardı. Yeniçağ yazarı Orhan Uğurluoğlu rakamı 500 milyar dolar seviyesinde açıklarken, görüşülen fon sahiplerinin hükmettiği paranın bundan da düşük olduğunu ortaya çıktı.

        Creative UK şirketinin yöneticileri ile görüşme

        Celal Eren Çelik yazısında gerçek rakamları ve yapılan görüşmenin nedenini paylaştı:
        Kılıçdaroğlu'nun Londra'da görüştüğü The Creator Fund, öyle milyarlarca dolara hükmeden bir firma falan değil. Verdikleri destekler de 100 bin ile 700 bin Sterlin arasında değişiyor.

        Öyleyse Kılıçdaroğlu neden bu şirketi ziyaret etti?

            Entrepreneur First şirketinin yöneticileri ile görüşme

            Çünkü 1974 yılında İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin kurduğu düşünce kuruluşu Centre for Policy Studies'in başkanı David Linsay Willetts, şimdi Creator Fund'un danışmanlığını yapıyor!

            Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği ikinci kuruluş olan Entrepreneur First'ün hükmettiği para miktarı ise 2.4 milyar Dolar.

            The Alan Turing Institute yöneticileri ile görüştü

            FİNANSAL DEĞİL SİYASAL İCAZET!
            Çelik, Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği ve büyük bir gurur ile video paylaştığı The Creator Fund'un arkasında Muhafazakar Parti tarafından yetkilendirilen isimler olduğuna dikkat çekerek, esas amacın altında finansal talep değil siyasi icazet olduğuna dikkat çekiyor.

            Kılıçdaroğlu'na Selin Sayek Böke'de eşlik etti

            Çeliki, Entrepreneur First'in kuruluş finansmanının arkasında McKinsey isimli küresel bir "Ekonomi danışmanlığı-yatırım" firması olduğuna dikkat çekti.

            McKinsey ile dirsek temasını "perdeleyici" olarak Entrepreneur First'in devreye girdiği dikkat çeken, Çelik, "Medyaya da bu şirketin adı özellikle servis edilir ki "Gerekli yerler,gereken mesajı alsın'" değerlendirmesinde bulundu.
                King’s Cross’ta kayıp 2 saat
                Haberler Güncel Kılıçdaroğlu tefeci dediklerinden para dilendi: "Buldum" dediği miktar yalan çıktı! Görüşmenin perde arkası: Finansal değil siyasal icazet
                    SON DAKİKA