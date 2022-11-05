Seçimlere kısa bir süre kala adaylığını açıklamak için 6'lı masayı ikna etmeye çalışan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir yandan da küresel güçlerden onay almak için yurt dışına çıktı. İcazet turunun ilk ayağında ABD'ye giden Kılıçdaroğlu, ikinci olarak Londra'da tefeci dediği gruplardan para dilendi.

TEFECİLERE EL AÇTI!

Kılıçdaroğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'da çeşitli temaslarda bulunurken çoğunlukla fon yöneticileri ile bir araya geldi.

"Kaynak bulmak" adı altında para dilenen Kılıçdaroğlu'nun "Önce dünyada toplam 5 trilyon dolarlık fon yöneten yatırım bankalarıyla görüştük. Bugün toplamda 100 milyar sterlin yatırım yapmış 14 devasa fonla görüştük. Akşamsa 342 milyar dolarlık büyüklüğüyle dünyanın en büyük teknoloji yatırımlarını yapan bir yatırım grubu ile görüşeceğim." sözleri şaşkınlığa neden oldu.