İsveç Emniyet Genel Müdürü Anders Thornberg de yaptığı basın toplantısında, 4 gündür devam eden gösterilerde 26 polis ve halktan 14 kişinin yaralandığını, 20 polis aracının da yakılarak tahrip edildiğini kaydetti.

Thornberg, polisin meşru müdafaa için silah kullandığını ve açılan ateş sonucu 3 kişinin yaralandığını aktardı.

İsveç'in ünlü kriminolog uzmanı Prof.Dr. Leif G.W. Persson da polisin aşırı sağcı siyasetçi Paludan'a Kur'an-ı Kerim yakma izni vermesini büyük bir hata olarak değerlendirdi.