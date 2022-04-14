ABD'nin teröre ve teröristlere desteği sürüyor: CENTCOM'un yeni komutanı Kurilla, YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile görüştü

ABD, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile ilişkisini sürdürüyor. Daha öce hain terör örgütüne TIR'lar dolusu teçhizat sevk eden ABD, bölgede görev alan yeni komutanını YPG ile görüşmeye gönderdi.
ELEBAŞI ŞAHİN KURILLA İLE BİR ARAYA GELDİ
YPG/PKK'nın elebaşı 'Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin, CENTCOM Komutanı olarak seçilen ve yeni görevine başlayan Michel Erik Kurilla ile görüştü.
TERÖRİST ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA
Elebaşı Şahin, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Söz konusu görüşmede Kurilla ile bölgesel konuları ele aldıklarını kaydeden Ferhat Abdi Şahin isimli terörist, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"CENTCOM Komutanı Kurilla'yı kabul etmekten onur duyduk. Komutan Kurilla ile IŞİD'e karşı ortak operasyonlar, güvenlik ve bölgesel istikrar konusunda kapsamlı ve verimli bir şekilde fikir alışverişinde bulunduk. CENTCOM'un yeni yönetimi Kuzeydoğu Suriye'de istikrarı korumaya yönelik bağlılığını teyit etti."
ABD'li komutan Michel Erik Kurilla ve teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin