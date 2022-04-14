ABD'nin teröre ve teröristlere desteği sürüyor: CENTCOM'un yeni komutanı Kurilla, YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile görüştü

ABD, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile ilişkisini sürdürüyor. Daha öce hain terör örgütüne TIR'lar dolusu teçhizat sevk eden ABD, bölgede görev alan yeni komutanını YPG ile görüşmeye gönderdi.



ELEBAŞI ŞAHİN KURILLA İLE BİR ARAYA GELDİ

YPG/PKK'nın elebaşı 'Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin, CENTCOM Komutanı olarak seçilen ve yeni görevine başlayan Michel Erik Kurilla ile görüştü.