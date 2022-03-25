Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.03.2022 01:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.03.2022 01:55
    ABONE OL

    İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'den skandal! PKK/YPG'li Nesrin Abdullah ile görüştü

    Avrupa'nın terör örgütü PKK ile temasları hız kesmiyor. PKK'ya desteği ile bilinen İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde PKK/YPG'li teröristle görüştü. İsveç meclisinde bağımsız milletvekili olarak görev yapan PKK yanlısı İran asıllı Amineh Kakabaveh'ın duyurduğu toplantıda,  PKK/YPG'li sözde komutan Nesrin Abdullah İsveçli bakan Linde'den destek isteği belirtildi.

    takvim.com.tr
    Terör sevici Linde!

    Avrupa'nın terör örgütü PKK ile temasları hız kesmiyor.

    İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, PKK/YPG'li sözde komutan Nesrin Abdullah ile İsveç parlamentosunda biraraya geldi.

    İsveç meclisinde bağımsız milletvekili olarak görev yapan PKK yanlısı İran asıllı Amineh Kakabaveh'ın duyurduğu toplantıda, Nesrin Abdullah'ın İsveçli bakan Linde'den destek isteği belirtildi.

    İLK SKANDALI DEĞİL
    Terör örgüyü PKK'nın Suriye kolu olarak bilinen YPG'ye destekleriyle bilinen Ann Linde'nin daha öncede defalarca PKK/YPG'li sözde üst düzey yöneticilerle biraraya gelip destek verdiği biliniyor.

    İsveçli Bakan Linde, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin sözde eş Başkanı İlham Ahmed ile yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurmuştu. Linde, İsveç'in maddi olarak örgüte yardım edeceğini de açıklamıştı.

    TÜRKİYE KARŞITI AÇIKLAMASI SONRASI SERT TEPKİ GÖRMÜŞTÜ
    13 Ekim 2020'de İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonlarından rahatsızlığını dile getirerek "Türkiye Suriye'den çekillsin" şeklindeki skandal ifadeler kullanmıştı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Siz hangi yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istiyorsunuz?" diyerek Linde'ye sert yanıt verdi.

        Çavuşoğlu şunları söyledi:

        "Mevkidaşımın kullandığı bir takım ifadeler var onlara da cevap vermek durumundayım.

        Örneğin Türkiye'yi Suriye'den çekilmesi için uyarıyoruz. Diplomaside 'urge' kelimesini kullanmak tepeden bakmak gibi bir yaklaşımdır doğru bir yaklaşım değildir o kelime yanlış. Call on diyebilirsiniz tamam.

        "HANGİ YETKİ İLE ÇEKİL DİYORSUNUZ"
        Siz kimden aldığınız yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istiyorsunuz ya da Türkiye'yi uyarıyorsunuz. Suriye'deki rejim İsveç'e ya da Avrupa Birliği'ne böyle bir yetki mi verdi? Neden PKK'ya YPG'ye destek veriyorsunuz?

        Biz her toplantıda Soçi Astana Cenevre toplantılarında ortaya çıkan İdlib'le ilgili tüm metinlerde bir şeyi vurguluyoruz: Suriye'nin toprak bütünlüğü. Biz Suriye'yi bölmek istemiyoruz. Ama siz Suriye'yi bölmek isteyen PKK'lılara destek olmak için Türkiye'ye çekil diyorsunuz. Uluslararası hukukta var mı böyle bir şey?

        Kimin adına uyarıyorsunuz ve neden o bölgelerden çekil diyorsunuz? Kürt kardeşlerimiz ve teröristler ayırt edersek ayrıştığımız konularda görüşlerimiz yakınlaşabilir.

        "BUNDAN NEDEN BAHSETMİYORSUNUZ?"
        İkincisi siz diyorsunuz ki Kıbrıs'ın egemen hakkı... Peki Kıbrıs Türklerinin haklarından neden bahsetmiyorsunuz? Hidrokarbon kaynakları üzerinde onların hakkı yok mu?

        Neden hakça paylaşıma vurgu yapmıyorsunuz? Neden? Siz de vurguladınız AB içinde dayanışmadan dolayı. Dayanışma haksız olan bir yerde AB'yi kör eder ve adaletten uzaklaştırır. Haksız yerde dayanışma içinde olmayalım. Rum kesiminin her yaptığı doğrudur anlayışı doğru değil.

        Yunanistan bu kadar göçmeni öldürürken botları batırırken niye bir kez olsun Yunanistan'ı eleştirmiyorsunuz? neden Yunanistan çünkü AB üyesi dayanışma ruhu var o yüzden eleştiremeyiz. lütfen bunlardan kurtulun."

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Zelenskiy’den ’müzakere’ çıkışı!
        Haberler Güncel İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'den skandal! PKK/YPG'li Nesrin Abdullah ile görüştü
            SON DAKİKA