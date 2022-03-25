İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'den skandal! PKK/YPG'li Nesrin Abdullah ile görüştü

Avrupa'nın terör örgütü PKK ile temasları hız kesmiyor.
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, PKK/YPG'li sözde komutan Nesrin Abdullah ile İsveç parlamentosunda biraraya geldi.
İsveç meclisinde bağımsız milletvekili olarak görev yapan PKK yanlısı İran asıllı Amineh Kakabaveh'ın duyurduğu toplantıda, Nesrin Abdullah'ın İsveçli bakan Linde'den destek isteği belirtildi.
İLK SKANDALI DEĞİL
Terör örgüyü PKK'nın Suriye kolu olarak bilinen YPG'ye destekleriyle bilinen Ann Linde'nin daha öncede defalarca PKK/YPG'li sözde üst düzey yöneticilerle biraraya gelip destek verdiği biliniyor.
İsveçli Bakan Linde, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin sözde eş Başkanı İlham Ahmed ile yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurmuştu. Linde, İsveç'in maddi olarak örgüte yardım edeceğini de açıklamıştı.
TÜRKİYE KARŞITI AÇIKLAMASI SONRASI SERT TEPKİ GÖRMÜŞTÜ
13 Ekim 2020'de İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonlarından rahatsızlığını dile getirerek "Türkiye Suriye'den çekillsin" şeklindeki skandal ifadeler kullanmıştı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Siz hangi yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istiyorsunuz?" diyerek Linde'ye sert yanıt verdi.