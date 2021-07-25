Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki: "Biz de Türk halkı gibi bu darbeyi başarısızlığa uğratabiliriz"



Merzuki



"BİZ DE TÜRK HALKI GİBİ BU DARBEYİ BAŞARISIZLIĞA UĞRATABİLİRİZ"

Öte yandan Merzuki, Al Arabi kanalına yaptığı açıklamada da Türkiye'de yaşanan darbe girişimine işaret ederek, Türk halkının bu girişimi başarısızlığa uğrattığını hatırlattı.

Merzuki, "Biz de Türk halkı gibi bu darbeyi başarısızlığa uğratabiliriz. Türk halkı çok daha büyük bir darbe girişimini başarısızlıkla sonuçlandırdı." ifadesini kullandı.