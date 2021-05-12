İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 16'sı çocuk, 5'i kadın 1'i yaşlı olmak üzere 65 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 365'e çıktığı kaydedildi.