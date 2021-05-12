İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk 9 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 65'e ulaştı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in bölgeye düzenlediği son saldırılarda 2'si çocuk 9 Filistinli daha şehit oldu.
İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 16'sı çocuk, 5'i kadın 1'i yaşlı olmak üzere 65 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 365'e çıktığı kaydedildi.