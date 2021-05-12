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    • Dünya
    • 12.05.2021 22:13
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    • 12.05.2021 22:21
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    Son dakika: 'de insanlık ölüyor! devleti 'den alçak saldırı: 65 şehit, 365 yaralı

    devleti , tüm dünyayının gözü önünde insanlık suçu işlemeye devam ediyor... İsrail'in 'ne düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk 9 Filistinli daha şehit oldu. İsrail saldırılarında şehit sayısı 65, yaralı sayısı ise 365'e yükseldi.

    Gazze'de insanlık ölüyor!

    İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk 9 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 65'e ulaştı.



    Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in bölgeye düzenlediği son saldırılarda 2'si çocuk 9 Filistinli daha şehit oldu.

    İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 16'sı çocuk, 5'i kadın 1'i yaşlı olmak üzere 65 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 365'e çıktığı kaydedildi.



        Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada Gazze'deki şehit sayısını 56, yaralı sayısını da 335 olarak duyurmuştu.



        KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR
        Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

        İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

        Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

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