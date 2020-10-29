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    • Dünya
    • 29.10.2020 17:43
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    • 29.10.2020 17:52
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    'te muhafaza edilen Peygamber Efendimizin eşyaları dolayısıyla ziyarete açıldı

    Irak'ın Türkmen şehri 'te etkinlikleri kapsamında 'nde muhafaza edilen  ziyarete açıldı.

    AA
    Kerkük'te muhafaza edilen Peygamber Efendimizin...

    Camide yapılan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve edilen duaların ardından ziyaret kabulüne başlandı.

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    Kutsal emanetlerin muhafazasını üstlenen Şeyh Ahmed Hüseyni yaptığı açıklamada, uzun yıllardır Muhammediye Camisi'nde muhafaza edilen Hazreti Muhammed'e (S.A.V.) ait Sakal-ı Şerif, Hırka-i Şerif ve peygamberin takkesi gibi önemli kutsal emanetlerin ilk kez ziyarete açıldığını söyledi.

    Hazreti Muhammed'in vasiyeti üzerine sahabe Kaib Bin Ziheyir'e bırakılan kutsal emanetlerin bir günlüğüne ziyaret edilebileceğini aktaran Hüseyni, bundan sonra da Mevlid Kandili ve ramazan aylarında aynı uygulamanın yapılacağını ifade etti.
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    Haberler Dünya Kerkük'te muhafaza edilen Peygamber Efendimizin eşyaları Mevlid Kandili dolayısıyla ziyarete açıldı