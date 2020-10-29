Hazreti Muhammed'in vasiyeti üzerine sahabe Kaib Bin Ziheyir'e bırakılan kutsal emanetlerin bir günlüğüne ziyaret edilebileceğini aktaran Hüseyni, bundan sonra da Mevlid Kandili ve ramazan aylarında aynı uygulamanın yapılacağını ifade etti.