Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre Bangladeş'in başkenti Dhaka'da bir başka gemiyle çarpışan feribot alabora oldu.

Kazada 23 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Olay yerinde bulunan itfaiye görevlisi 23 cesedin sudan çıkarıldığını açıkladı.

Feribotta 50 kişinin bulunduğu bildirilirken arama kurtarma dalgıçları çalışmalarına devam ediyor.





Alabora olan 'The Morning Bird' adlı feribotun ülkenin en büyük nehir limanı olan Sadarghat'a girmesine metreler kala bir başka feribotla çarpıştığı görüldü.

Görgü tanıklarının aktardığına göre feribottaki 50 yolcunun kabinlerde mahsur kaldığı görüldü.

Güvenlik önlemlerinin yeterli uygulanmadığı Bangladeş'te feribot kazaları sık yaşanıyor.

Kapasitesinden fazla yolcu alan feribotlar özellikle kötü hava koşullarında batıyor.