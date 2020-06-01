



ABD Başkanı Donald Trump, salıdan bu yana devam eden Floyd gösterileri ve yaşanan şiddet olaylarına ilişkin eyalet valileri ile telekonferans görüşmesi yaptı.

Amerikan basınının görüşmenin ses kayıtlarına dayandırdığı haberlere göre, Trump valileri "zayıf davranmakla" suçlayarak, "Olaylarda baskın taraf siz olmalısınız, olmuyorsanız da vaktinizi boşa harcıyorsunuz demektir." ifadesini kullandı.



