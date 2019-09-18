Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 18.09.2019 22:05
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 22:11

Pompeo Aramco saldırısını ‘savaş nedeni’ olarak gösterdi

ABD , arkasında ’ın olduğunu iddia ettikleri ’ın Aramco sahasına yönelik saldırıların ‘savaş nedeni’ olabileceğini savundu.

ABD'den flaş açıklama: Savaş nedeni

'ın Cidde kentinde basının sorularını yanıtlayan ABD , tarafından üstlenen, arkasında ise 'ın olduğu iddia edilen, Suudi Arabistan'ın Aramco sahasına düzenlenen saldırıların 'savaş nedeni' olarak görülebileceğini savundu. Husilerin saldırıyı üstlenmesini 'hileli bir iddia' olarak değerlendiren Pompeo, "Bu Ayetullah'ın Global enerji arzı üzerinde risk oluşturan bir parmak izine sahip olduğu gerçeğini değiştirmiyor" dedi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki al-Malki, Aramco Petrol sahasına düzenlenen saldırının İran tarafından finanse edildiğini ileri sürerek, "Bu yalnızca Suudi Arabistan Krallığı'na yönelik bir saldırı değil, global ekonomiye ve küresel ticarete de yapılan bir saldırıdır" demişti.

Daha sonrasında açıklama yapan Husi Milisleri'nin sözcüsü Yahya Saree saldırının 'den yapıldığını belirterek, "Eğer tek bir İHA karşısında bile ayakta kalamayan tesislerinizde ve camdan kulelerinizde güvenlik ve koruma istiyorsanız Yemen'i terk edin" ifadelerini kullanmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriPompeo Aramco saldırısını ‘savaş nedeni’ olarak gösterdi
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri