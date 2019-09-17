Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 17.09.2019 20:44
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 20:52

Başkan yardımcısı Pence’den ’a mesajı: Müttefiklerimizi savunmaya hazırız

Başkan Yardımcısı , 'ın sahalarına yapılan saldırılardan ’ı sorumlu tutarak gerekmesi halinde müttefiklerini savunmaktan çekinmediklerini söyledi.

Savaş çanları çalıyor! ABD yine tehditler savurdu

Başkan Yardımcısı , başkent Washington'da The Heritage Foundation tarafından düzenlenen bir etkinlikte 'a yönelik sert açıklamalarda bulundu. 'ın sahalarına yapılan saldırılardan İran'ı sorumlu tutan Pence, gerekmesi halinde müttefiklerini savunmaktan çekinmediklerini belirterek, "Bu hafta sonu Suudi Arabistan'daki çeşitli petrol tesislerine yapılan saldırının ardından size söz veriyorum cevap vermeye hazırız" dedi.

"BÖLGEDEKİ ÇIKARLARIMIZI VE MÜTTEFİKLERİMİZİ SAVUNMAYA HAZIRIZ"
Başkan 'ın bazı söylemlerine atıfta bulunan Pence, "Başkanın dediği gibi kimseyle savaşmak istemiyoruz. Fakat Amerika Birleşik Devletleri hazır. Bölgedeki çıkarlarımızı ve müttefiklerimizi savunmaya hazırız" dedi.
ABD'nin istihbarat toplamaya devam ettiğini vurgulayan Pence, "Başkan, delilleri gözden geçirmek için bu saatte bile özenle çalışıyor" ifadelerini kullandı.


KRİZ SONRASI RİYAD ADIMI
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Riyad'a gittiğini de belirten Pence, "Cevabımızı tartışmak için orada olacak" ifadelerini kullandı.
Daha önce Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Başkan Donald Trump, Cumartesi günü iki büyük Suudi petrol tesisine yapılan saldırılardan İran'ı sorumlu tutmuştu. Tahran ise suçlamaları reddetmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriABD Başkan yardımcısı Pence’den İran’a Suudi Arabistan mesajı: Müttefiklerimizi savunmaya hazırız
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri