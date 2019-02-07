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  • 07.02.2019 15:04
  • Son Güncelleme: 07.02.2019 15:22

'den küstah tehdit

'li üst düzey yetkili Washington'da Türk heyeti ile gerçekleştirilen toplantıların verimli geçtiğini ifade etti ve "'ye sözler verdik, tutmak için çalışıyoruz. yol haritasına Türkiye kadar bağlıyız." ABD'li yetkili ayrıca Türkiye ile arasındaki S-400 konusuna yönelik olarak "Türkiye S-400 alırsa Patriot süreci son bulur." dedi.

ABD'den Türkiye küstah tehdit

Türk heyetiyle yaptıkları görüşmeler hakkında konuşan 'li üst düzey yetkili, "Washington'da toplantılar verimli geçti" dedi.

ABD'li yetkili, 'nin güvenlik endişesinin farkında olduklarını belirtti. "Barışçıl bir yol için çözüm arayışımız sürüyor. yol haritasına Türkiye kadar bağlıyız" ifadesini kullandı.

KÜSTAH TEHDİT

Türkiye'nin 'dan alacağı S-400 hava savunma sistemi hakkında da "S-400 alınırsa, Patriot süreci son bulur" denildi.

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