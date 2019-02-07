ABD'den Türkiye küstah tehdit

Türk heyetiyle yaptıkları görüşmeler hakkında konuşan ABD'li üst düzey yetkili, "Washington'da toplantılar verimli geçti" dedi.
ABD'li yetkili, Türkiye'nin güvenlik endişesinin farkında olduklarını belirtti. "Barışçıl bir yol için çözüm arayışımız sürüyor. Münbiç yol haritasına Türkiye kadar bağlıyız" ifadesini kullandı.
KÜSTAH TEHDİT
Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 hava savunma sistemi hakkında da "S-400 alınırsa, Patriot süreci son bulur" denildi.
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