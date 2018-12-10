Başkent Paris'te başlayan eylemler Fransa geneline yayılırken, farklı bölgelerden gelen polis şiddeti görüntülerinin de ardı arkası kesilmiyor.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasını isteyen eylemciler, polisin coplu ve plastik mermili saldırılarıyla kanlar içinde görüntülere yansıyor.
Fransız polisi, tek yakaladığı tüm eylemcileri yerlerde sürüklüyor, şiddet uyguluyor.
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