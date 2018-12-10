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  • 10.12.2018 12:49
  • Son Güncelleme: 10.12.2018 13:21

'da polis şiddeti giderek artıyor

'in protestolarında polis orantısız şiddet uyguluyor. Göstericilerin parmakları kopuyor, yerlerde sürükleniyor, kanlar içinde gözaltına alınıyor.

Başkent Paris'te başlayan eylemler Fransa geneline yayılırken, farklı bölgelerden gelen polis şiddeti görüntülerinin de ardı arkası kesilmiyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasını isteyen eylemciler, polisin coplu ve plastik mermili saldırılarıyla kanlar içinde görüntülere yansıyor.
Fransız polisi, tek yakaladığı tüm eylemcileri yerlerde sürüklüyor, şiddet uyguluyor.

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