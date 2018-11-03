İngiliz Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un büyük büyük dedesinin İngiliz olduğu ortaya çıktı. 1888 yılında Bristol'da dünyaya gelen George William Robertson'un, 1. Dünya Savaşı'nın en kanlı çatışmalarından birinin yaşandığı ve 58 bin İngiliz askerinin yaşamını yitirdiği Somme'de İngiliz askeri olarak cephede savaştığı öğrenildi. İngiliz olduğu ortaya çıkan Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May ile birlikte Somme'de savaşta askerler anısına çelenk koyacak.
ALPASLAN DÜVEN
ALPASLAN DÜVEN
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