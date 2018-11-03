  • Dünya
  • 03.11.2018
  • Son Güncelleme: 03.11.2018 - 01:49
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İngiliz Macron

İngiliz Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un büyük büyük dedesinin İngiliz olduğu ortaya çıktı. 1888 yılında Bristol'da dünyaya gelen George William Robertson'un, 1. Dünya Savaşı'nın en kanlı çatışmalarından birinin yaşandığı ve 58 bin İngiliz askerinin yaşamını yitirdiği Somme'de İngiliz askeri olarak cephede savaştığı öğrenildi. İngiliz olduğu ortaya çıkan Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May ile birlikte Somme'de savaşta askerler anısına çelenk koyacak.


ALPASLAN DÜVEN
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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