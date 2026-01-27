PODCAST CANLI YAYIN
Scout transferleri ile dikkat çekenTtrabzonspor’dan sürpriz atak

Bordo-Mavililer, Portekiz Ligi ekibi Casa Pia’da forma giyen Gine- Bissaulu 18 yaşındaki orta saha Renato Nhaga’nın peşine düştü.

27 Ocak 2026
Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Trabzonspor, Portekiz'den genç bir yıldızın peşine düştü. Scout ekibinin raporu ve teknik heyetin onayı doğrultusunda Bordo- Mavililer'in, Casa Pia'da forma giyen 18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Renato Nhaga'yı gündemine aldığı öğrenildi. Bu sezon bulduğu forma şansını iyi değerlendiren ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Gine-Bissaulu futbolcu, gösterdiği çıkışın ardından milli takıma kadar yükseldi. Nhaga, Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde 4 maçta görev alırken, Portekiz Ligi'nde ise 18 maçta forma giyip 2 gol kaydetti. Trabzonspor'un genç oyuncunun kulübüyle temaslarını sürdürdüğü, transferin gerçekleşmesi halinde Nhaga'nın sezon sonuna kadar Casa Pia'ya kiralık olarak kalmasının planlandığı ifade ediliyor. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon Euro olan ve kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç orta saha; fizik gücü, dripling yeteneği ve baskı altında oyunu iki yönlü oynayabilen yapısıyla öne çıkıyor.

Haber: Yunus Emre Sel

