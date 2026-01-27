PKK'dan Barzanilere "iş birliği" çağrısı! Murat Karayılan İsrail'den mi hava desteği istedi? | Süreci hedef aldı: Barış olmaz

Suriye'de SDG isimli terör yapısı fiili olarak çökerken; uluslararası desteğini yitiren YPG/PYD terörünü Kandil ve Erbil sahiplenmeye devam ediyor. Barzaniler, günlerdir Semelka Sınır Kapısı üzerinden Haseke ve Kamışlı'daki YPG'lilere silah sevkiyatı yaptı. IKBY yönetimi silah bırakan PKK'lıları otobüslerle Suriye'nin kuzeyine geçirdi. IKBY'deki bazı peşmerge gruplarının YPG safında yer aldığı raporlandı. Vatikan'da Papa'dan aman dilenen Mesud Barzani ise Şam'ı "asker göndeririz" şeklinde tehdit etmeye kalktı. Bu süreçte Erbil-Kandil-Süleymaniye hattındaki örtülü ittifak da açığa çıktı.

PKK elebaşı Murat Karayılan, Barzanilere ʺiş birliğiʺ çağrısı yaptı (Takvim.com.tr)





PKK'DAN BARZANİ VE TALABANİLERE "İŞ BİRLİĞİ" VE "BİRLEŞME" ÇAĞRISI



PKK elebaşı Murat Karayılan, "Sykes-Picot Anlaşması" anlaşmasını öne sürüp "Rojava'da ikinci bir Mahabad'ı yaşatacaklar. Yeni dizaynda Kürtlere yer vermeyecekler" diyerek Barzani ve Talabanilere çağrı yaptı.

Erbil ve Süleymaniye'ye "YPG ve YPJ sizin için de direniyor" mesajı veren Karayılan, Barzanilere "birleşme" teklifinde bulundu.



"Hareketimiz adına bütün parti, kurum ve Kürdistani şahsiyetlere çağrı yapıyorum" diyen PKK elebaşı şu ifadeleri kullandı:



Yeni bölgesel dizaynda bir kez daha Kürtlere yer vermek istemiyorlar. Eğer verseydiler, Rojava'ya da yer verirlerdi. Bu, tüm Kürtlere karşı bir siyasettir. Bu nedenle Kürt siyaseti olarak iç sorunlarımız ne olursa olsun bir kenara bırakıp bu tarihi dönemde birlik olmalıyız. Halkımıza dönük bir yok etme planı var ve bu plana karşı bizler de birleşmeliyiz. Çağrımız budur. Ulusal duygularımızın yükseldiği bu dönemde, biz de Kürt siyaseti olarak bu süreci ulusal birlikle taçlandıralım.