PKK'dan Barzanilere "iş birliği" çağrısı! Murat Karayılan İsrail'den mi hava desteği istedi? | Süreci hedef aldı: Barış olmaz
YPG, Ayn-El Arab, Haseke ve Kamışlı hattına sıkışırken Kandil, Erbil'le ittifak arayışına girdi. PKK elebaşı Murat Karayılan, Barzanilere "iş birliği" ve "birleşme" teklifinde bulundu. Sykes-Picot'u öne süren Karayılan, "Rojava'da ikinci bir Mahabad'ı yaşatacaklar. Yeni dizaynda bize yer vermeyecekler" dedi. ABD'nin YPG'yi rafa kaldırığı bir dönemde "Kobani için hava desteği" isteyen PKK elebaşı için "İsrail'den mi medet umuyor?" sorusu gündeme geldi. Ayrıca Karayılan, "Rojava'nın cenazesi üzerinden barış olmaz" diyerek Başkan Erdoğan, Bahçeli ve Terörsüz Türkiye sürecini hedef aldı.
Suriye'de SDG isimli terör yapısı fiili olarak çökerken; uluslararası desteğini yitiren YPG/PYD terörünü Kandil ve Erbil sahiplenmeye devam ediyor.
Barzaniler, günlerdir Semelka Sınır Kapısı üzerinden Haseke ve Kamışlı'daki YPG'lilere silah sevkiyatı yaptı. IKBY yönetimi silah bırakan PKK'lıları otobüslerle Suriye'nin kuzeyine geçirdi. IKBY'deki bazı peşmerge gruplarının YPG safında yer aldığı raporlandı. Vatikan'da Papa'dan aman dilenen Mesud Barzani ise Şam'ı "asker göndeririz"şeklinde tehdit etmeye kalktı.
Bu süreçte Erbil-Kandil-Süleymaniye hattındaki örtülü ittifak da açığa çıktı.
PKK'DAN BARZANİ VE TALABANİLERE "İŞ BİRLİĞİ" VE "BİRLEŞME" ÇAĞRISI
PKK elebaşı Murat Karayılan, "Sykes-Picot Anlaşması" anlaşmasını öne sürüp "Rojava'da ikinci bir Mahabad'ı yaşatacaklar. Yeni dizaynda Kürtlere yer vermeyecekler" diyerek Barzani ve Talabanilere çağrı yaptı.
Erbil ve Süleymaniye'ye "YPG ve YPJ sizin için de direniyor" mesajı veren Karayılan, Barzanilere "birleşme" teklifinde bulundu.
"Hareketimiz adına bütün parti, kurum ve Kürdistani şahsiyetlere çağrı yapıyorum" diyen PKK elebaşı şu ifadeleri kullandı:
Yeni bölgesel dizaynda bir kez daha Kürtlere yer vermek istemiyorlar. Eğer verseydiler, Rojava'ya da yer verirlerdi. Bu, tüm Kürtlere karşı bir siyasettir. Bu nedenle Kürt siyaseti olarak iç sorunlarımız ne olursa olsun bir kenara bırakıp bu tarihi dönemde birlik olmalıyız. Halkımıza dönük bir yok etme planı var ve bu plana karşı bizler de birleşmeliyiz. Çağrımız budur. Ulusal duygularımızın yükseldiği bu dönemde, biz de Kürt siyaseti olarak bu süreci ulusal birlikle taçlandıralım.
KARAYILAN İSRAİL'DEN HAVA DESTEĞİ Mİ İSTEDİ?
Suriye'de YPG, Ayn-El Arap ve Haseke-Kamışlı hattına sıkışırken; PKK elebaşı Murat Karayılan "Kobani için uluslararası düzeyde hava desteği" istedi.
An-El Arap'taki kuşatmanın kalkmasını, Ayn-El Arap-Haseke hattında daimi bir koridor açılmasını talep etti. Bahse konu koridor, Türkiye'nin kontrolündeki Resulayn ve Tel Abyad gibi noktaları da kapsıyor. Geride bıraktığımız gün de YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin de Afrin, Resulayn ve Tel Abyad'ı istemişti. Böylelikle Kandil ve YPG'nin "teröristan koridoru" planı gözler önüne serildi.
Peki, Murat Karayılan, "Kobani için hava desteği" derken İsrail'e mi çağrı yaptı?
Bilindiği üzere ABD, sahada önceliklerinin değiştini belirtip YPG'yi rafa kaldırdı. YPG elebaşları da günlerdir, ABD ve Batı'dan alamadığı desteği İsrail'den dilenir oldu. İlham Ahmed, önce "İsrail'le temastayız, bu görüşmeler desteğe dönmeli" dedi, sonra da İsrail medyasında "Ya şimdi yardım edin ya da artık sözlerin anlamı kalmayacak" diye yalvardı.
Sürece müteakip İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan PKK/YPG'ye destek açıklaması geldi.
Ayrıca Murat Karayılan, Terörsüz Türkiye sürecini hedef alan sistematik eylem ve söylemlerini sürdürdü.
BAŞKAN ERDOĞAN VE BAHÇELİ'Yİ HEDEF ALDI: SÜRECE "ROJAVA" TEHDİDİ
20 Ocak'ta "Apo'nun başlattığı süreç boşa çıktı. Hareket olarak ne gerekiyorsa onu yapacağız" diyerek YPG'ye arka çıkan Karayılan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye hedef aldı.
"Rojava'nın cenazesi üzerinden Kürtlerle barış olmaz" sözleriyle süreci tehdit etti.
"Rojava'da soykırım var" yalanına sığınan Karayılan şu ifadeleri kullandı:
Türk devlet yetkilileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yine Devlet Bahçeli bilmeliler ki; Rojavayê Kurdistan'ın cenazesi üzerinde Kürtlerle barış olmaz.
Rojava'da soykırım yürüteceksin, yok etmeyi esas alacaksın ama Kuzey'de veya genel olarak Kürtler, Türk devleti ile barış yapacak ve kardeşliği geliştirecek. Bu mümkün değildir.