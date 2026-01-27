ABD’de polis terörü! Görüntüler ortaya çıktı bakanlık yalanlandı

Pretti'nin elinde silah değil cep telefonu var, Fotoğraf The New York Times'tan alınmıştır

SİLAH DEĞİL TELEFON TUTUYORDU

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ise Pretti'nin polise saldırdığını söyledi. Sınır Devriyesi operasyonlarından sorumlu yetkili Gregory Bovino, Pretti'nin polis memurlarını katletmek istediğini iddia etti.

OLAYLAR BÜYÜDÜ BOVINO GÖREVDEN ALINIYOR MU?

Olayların büyümesi üzerine tartışmaların merkezindeki isimlerden Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) Komutanı Gregory Bovino'nun görevine son verildiği iddia edildi.

Amerikan The Atlantic dergisinin İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre, CBP Komutanı Bovino'nun görevine son veriliyor.

Minnesota'da neler oldu?

Minneapolis'te Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü. Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu. Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı bir hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.