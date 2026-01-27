ABD’de polis terörü! Görüntüler ortaya çıktı bakanlık yalanlandı
ABD'nin Minnesota eyalaetinde ICE ajanları tarafından öldürülen Alex Jeffrey Pretti’nin son anlarına ait görüntüler, federal yetkililerin "silahlı saldırı" iddiasını çürüttü. New York Times’ın analizine göre Pretti’nin elinde silah değil cep telefonu olduğu ortaya çıkarken, skandalın ardından Sınır Muhafaza Komutanı Gregory Bovino’nun görevden alındığı öne sürülüyor.
ABD'de polis şiddeti her geçen gün artıyor. Minnesota eyaletinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görelileri, herhangi bir tehdit unsuru barındırmayan ABD vatandaşlarını öldürüyor. ABD basını son olayın görüntülerinin federal yetkililerin açıklamalarıyla çeliştiğini ortaya çıkardı.ABD’de polis şiddetine ait görüntüler ortaya çıktı | VİDEO
MINNESOTA'DA POLİS TERÖRÜ
Geçtiğimiz cumartesi sabahı Mineeapolis'ten gelen ilk videoda federal ajanlar sokakta birkaç siville çatışıyor, polisler bir adamı yere yatırıyor ve silah sesleri duyuluyordu.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKARDI
New York Times ABD polisi tarafından öldürülen Pretti'nin, birkaç polis memuru tarafından yere yatırılmadan önce cep telefonuyla çekim yaptığını belirtti. Olay yeri görüntülerini inceleyen The New York Times, Pretti'nin elinde bir silah değil, cep telefonu olduğunu açıkça gözler önüne serdi.
SİLAH DEĞİL TELEFON TUTUYORDU
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ise Pretti'nin polise saldırdığını söyledi. Sınır Devriyesi operasyonlarından sorumlu yetkili Gregory Bovino, Pretti'nin polis memurlarını katletmek istediğini iddia etti.
OLAYLAR BÜYÜDÜ BOVINO GÖREVDEN ALINIYOR MU?
Olayların büyümesi üzerine tartışmaların merkezindeki isimlerden Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) Komutanı Gregory Bovino'nun görevine son verildiği iddia edildi.
Amerikan The Atlantic dergisinin İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre, CBP Komutanı Bovino'nun görevine son veriliyor.
Minnesota'da neler oldu?
Minneapolis'te Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü. Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu. Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı bir hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.