Galatasaray ile aradaki puan farkı 13’e yükseldi

Kartal tekledi... Beşiktaş, Eyüpspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalarak önemli bir darbe aldı. Maçın 4. dakikasında ceza sahasına giren Metehan'ın yaptığı vuruşta Ersin gole izin vermedi. 6'da kaleci Jankat'ın Legowski'ye göndermek istediği topta araya giren Orkun kalenin boş olduğunu görünce yaptığı vuruşla Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. 21'de Ersin'in hatasında Umut Bozok topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrasında gol iptal edildi. 32'de Pintor'un sol ayağıyla yaptığı vuruşta top dışarı gitti. İlk yarıyı Beşiktaş 1-0 önde kapattı.

3 ŞUT DİREKTEN DÖNDÜ

52'de Metehan'ın vuruşunda top direkten döndü. 53'te Rıdvan'ın vuruşunda top üst direkten geri geldi. 57'de Umut Bozok'un vuruşunda skora eşitlik geldi: 1-1. 63'te Taylan'ın Pintor'a yaptığı hareket sonucu kazanılan penaltıyı 64'te gole çeviren Emre Akbaba Eyüpspor'u 2-1 öne geçirdi. 76'de Rıdvan'ın ortasında Cengiz skora denge getirdi: 2-2. 89'da Cengiz'in şutu direkten döndü. Maç 2-2 bitti.