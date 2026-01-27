PODCAST CANLI YAYIN
Galatasaray ile aradaki puan farkı 13’e yükseldi

Kartal 6’da Orkun Kökçü ile öne geçti. Umut Bozok 57’de eşitliği sağladı. Beşiktaş 65’te Emre Akbaba’nın penaltısıyla ecel terleri dökmeye başladı. Cengiz Ünder 76’da skora denge getirdi. Siyah-Beyazlılar’da Rıdvan ve Cengiz’in şutları direkten dönerken son bölümdeki çabalar 3 puana yetmedi.

Kartal tekledi... Beşiktaş, Eyüpspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalarak önemli bir darbe aldı. Maçın 4. dakikasında ceza sahasına giren Metehan'ın yaptığı vuruşta Ersin gole izin vermedi. 6'da kaleci Jankat'ın Legowski'ye göndermek istediği topta araya giren Orkun kalenin boş olduğunu görünce yaptığı vuruşla Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. 21'de Ersin'in hatasında Umut Bozok topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrasında gol iptal edildi. 32'de Pintor'un sol ayağıyla yaptığı vuruşta top dışarı gitti. İlk yarıyı Beşiktaş 1-0 önde kapattı.

3 ŞUT DİREKTEN DÖNDÜ

52'de Metehan'ın vuruşunda top direkten döndü. 53'te Rıdvan'ın vuruşunda top üst direkten geri geldi. 57'de Umut Bozok'un vuruşunda skora eşitlik geldi: 1-1. 63'te Taylan'ın Pintor'a yaptığı hareket sonucu kazanılan penaltıyı 64'te gole çeviren Emre Akbaba Eyüpspor'u 2-1 öne geçirdi. 76'de Rıdvan'ın ortasında Cengiz skora denge getirdi: 2-2. 89'da Cengiz'in şutu direkten döndü. Maç 2-2 bitti.

