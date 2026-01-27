Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın beraberlikten memnun değil

PODCAST CANLI YAYIN
27 Ocak 2026
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Eyüpspor maçından sonra yaptığı açıklamada çok kötü bir futbol sergilediklerini söyledi. Maçın başından itibaren dağınık bir görüntü verdiklerinin altını çizen Yalçın, "Ligde yeniden söz sahibi olabilmemiz için mutlak kazanmamız gereken bir maç oynadık ama ne yazık ki performansımızın çok altında kaldık.Beraberlik bizim için kötü sonuç. Bu skorun affı da yok. Elbette kadro zaafiyetimiz var ama bu bahane olamaz. Bu maçtan çıkaracağımız dersler olacak. Kaybımız gerçekten büyük. Bu takımın bir an önce toparlanması için gereken önlemleri en kısa zamanda almalıyız" ifadesini kullandı.

TARAFTARDAN YÖNETİME TEPKİ

Beşiktaşlı taraftarlar Eyüpspor maçında yönetime büyük tepki gösterdi. Siyah-Beyazlılar rakipleri karşısında 2-1 yenik duruma düştükten sonra taraftar, "Yönetim istifa", "Serdal Adalı Beşiktaş nerede?" ve "Transferler nerede?" tezahüratları yaparak tepki gösterdi.

BAYRAĞA UZANAN ELLER KIRILSIN

Beşiktaşlı taraftarlar, Nusaybin- Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen eyleme tepki gösterdi. Taraftarlar, "Bayrağa uzanan eller kırılsın" tezahüratında bulundu. Maç öncesi futbolseverlere Türk bayrağı dağıtıldı.

ORKUN'DAN SİFTAH

Beşiktaş'ta bu sezon beklentilerin altında kalan Orkun Kökçü, Eyüpspor karşısında 6. dakikada fileleri havalandırarak Siyah- Beyazlı takımda ilk resmi golünü kaydetmiş oldu.

